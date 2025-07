Trade Republic designa Luca Carabetta Country Manager per l’Italia

Trade Republic ha designato Luca Carabetta Country Manager per l'Italia. A partire dal 1°agosto 2025 guiderà la strategia e la crescita della branch locale. A gennaio2025 Trade Republic ha lanciato conti correnti gratuiti in Italia con IBAN locale e ha implementato la gestione automatica delle imposte tramite Regime Amministrato. Con oltre 500.000 clienti e una rapida crescita in Italia, Trade Republic rinnova il suo impegno a diventare il partner di riferimento per i clienti italiani per la gestione e la valorizzazione dei propri risparmi.

MILANO, ITALIA - EQS Newswire - 29 luglio 2025 - Trade Republic, la principale piattaforma europea per il risparmio e l'investimento, ha designato Luca Carabetta nuovo Country Manager per l'Italia. A gennaio Trade Republic ha introdotto conti correnti gratuiti in Italia con IBAN locale e ha implementato la gestione automatica delle imposte tramite Regime Amministrato per oltre 500.000 clienti italiani. Con oltre 100miliardi di euro in gestione, più di 8milioni di clienti in tutta Europa e una forte crescita sui mercati internazionali, Trade Republic sta ridefinendo gli standard del settore finanziario. Con la nomina di Luca Carabetta a Country Manager per l'Italia, Trade Republic riafferma il proprio impegno a lungo termine nel favorire la consapevolezza finanziaria e nel permettere agli italiani di far fruttare al meglio i propri risparmi in questi tempi difficili.

"Il gap pensionistico è una sfida europea, ma le soluzioni devono essere adattate alle esigenze locali», afferma Julian Collin, General Manager per i Mercati Internazionali di Trade Republic. «Dopo la localizzazione della nostra offerta in Italia all'inizio di quest'anno—con IBAN italiani, un conto corrente gratuito e ritenute fiscali automatiche tramite Regime Amministrato—siamo orgogliosi di nominare Luca Carabetta come nuovo Country Manager Italia. L'Italia è la nostra principale priorità per il 2025 e la nomina di Luca rappresenta una tappa importante nel consolidare il nostro impegno verso il mercato italiano."

Con oltre 8milioni di clienti in tutta Europa—più di 500.000 in Italia—e 100miliardi di euro in gestione, Trade Republic prosegue nel proprio sviluppo come partner di riferimento per i cittadini europei nella crescita del proprio capitale.

La designazione di Luca Carabetta a Country Manager rappresenta un passo fondamentale nel rafforzare la presenza dell'azienda in Italia e riafferma il suo impegno a lungo termine nel Paese. Carabetta guiderà la branch locale e porterà avanti la missione principale dell'azienda: consentire agli italiani di prendere il controllo del proprio futuro finanziario grazie alla democratizzazione degli investimenti e della gestione dei risparmi. Carabetta succederà a Emanuele Agueci, che continuerà a contribuire alla crescita dell'azienda in un ruolo gestionale centrale.

Carabetta porta con sé un percorso unico nell'ecosistema tech e startup italiano, unito all'esperienza di Deputato della Repubblica e Vicepresidente della Commissione Sviluppo Economico. La sua carriera è sempre stata guidata da una convinzione: la tecnologia può migliorare la vita delle persone e far progredire la società. Ora metterà a frutto questa esperienza portando avanti la missione di Trade Republic—rendere risparmi e investimenti semplici e accessibili per gli italiani.

"In un periodo di forte calo del potere d'acquisto, quadro demografico in peggioramento e crescenti timori per il sistema pensionistico, assumere un ruolo attivo nel risparmio personale e negli investimenti non è più opzionale, ma essenziale», afferma Luca Carabetta. «Oggi in Italia, ogni cinque lavoratori ci sono tre pensionati. Questo rapporto sta gradualmente peggiorando e porterà a pensioni pubbliche insostenibili. La buona notizia è che le giovani generazioni sono sempre più appassionate di finanza personale, e che già oggi in buona parte stanno esplorando strategie di lungo periodo con l'obiettivo di combinare pensioni private con piani di investimento basati su ETF. La missione di Trade Republic è quella di permettere a chiunque di costruire la propria sicurezza economica attraverso un accesso semplice e sicuro al sistema finanziario», conclude Carabetta.

L'empowerment finanziario è una pietra angolare di questa visione. Trade Republic si impegna a diffondere la cultura finanziaria in tutto il Paese—aiutando le famiglie a prendere decisioni informate, proteggere i propri risparmi e costruire ricchezza nel lungo termine. La nomina di Carabetta indica l'ambizione di Trade Republic di essere una forza rilevante e responsabile nel mercato italiano, basata su solidi principi di accessibilità e fiducia.

Trade Republic ha l'obiettivo di consentire a tutti di creare ricchezza attraverso un accesso semplice, sicuro e privo di costi al sistema finanziario. Con milioni di clienti in 17 Paesi europei e oltre 100 miliardi di euro di asset in gestione, Trade Republic è diventata l'applicazione di riferimento in Europa per la gestione dei propri risparmi. Trade Republic offre piani di accumulo, investimenti frazionati in azioni, ETF, obbligazioni, nonché strumenti derivati e criptovalute. Inoltre, i clienti possono beneficiare della carta Trade Republic, che grazie al Saveback restituisce l'1 per cento sugli acquisti effettuati, e di un conto corrente che paga il tasso di interesse della Banca Centrale Europea (BCE) a tutti i clienti. Trade Republic è una banca a servizio completo, vigilata dall'Autorità Federale di Supervisione Finanziaria (BaFin) e dalla Banca Centrale Tedesca. La più grande piattaforma di risparmio e broker in Europa ha ricevuto capitali di crescita da importanti investitori globali come Accel, Founders Fund di Peter Thiel, Ontario Teachers' Pension Plan, Sequoia, Creandum e TCV. La società, con sede a Berlino, è stata fondata nel 2015 da Christian Hecker, Thomas Pischke e Marco Cancellieri.

