TradeInn amplia le sue attività a livello globale: una potenza tecnologica che raggiunge i 585 milioni di euro nel 2025

23 gennaio 2026 | 11.33
GIRONA, Spagna, 23 gennaio 2026 /PRNewswire/ -- TradeInn, un gruppo di e-commerce di fondazione spagnola specializzato nella vendita di articoli sportivi, ha chiuso l'anno fiscale 2025 con un fatturato record di 585 milioni di euro, con a una crescita annua del 5,6% rispetto ai 554 milioni di euro del 2024. I risultati confermano la capacità dell'azienda di crescere a livello internazionale in un contesto di vendita al dettaglio globale molto competitivo.

Fondata a Girona, TradeInn è cresciuta, passando dall'essere un rivenditore digitale locale a un'attività di e-commerce globale al servizio di atleti e appassionati di attività all'aperto in tutto il mondo. Nel 2025, l'azienda ha spedito 9.205.058 ordini in 190 Paesi, rafforzando la sua posizione come uno dei principali specialisti mondiali in attrezzature tecniche sportive.

Questa portata globale è supportata da una solida infrastruttura logistica con sede in Europa. Il principale centro logistico di TradeInn a Celrà (Spagna) ha elaborato più di 8,4 milioni di spedizioni, mentre il suo hub logistico tedesco ha gestito 743.577 ordini, migliorando l'efficienza delle consegne nei principali mercati europei. Oggi, l'85% del fatturato totale di TradeInn è generato al di fuori della Spagna, e ciò dimostra il notevole impatto a livello internazionale dell'azienda.

"La nostra crescita è il risultato di un modello decisamente specializzato basato sulla distribuzione diretta, sull'innovazione tecnologica e sulla fiducia che ci riservano milioni di atleti in tutto il mondo" ha dichiarato David Martín, fondatore e CEO di TradeInn. "Continuiamo a investire notevolmente in logistica, intelligenza artificiale e tecnologie proprietarie per migliorare l'efficienza, anticipare le esigenze dei consumatori e rafforzare il nostro vantaggio competitivo, mentre entriamo in una nuova fase di consolidamento a livello internazionale."

L'azienda opera come distributore autorizzato per oltre 12.500 marchi sportivi di alta qualità, mantenendo rapporti diretti con i produttori. Tale approccio garantisce l'autenticità del prodotto, l'integrità del marchio e il pieno controllo sull'evasione degli ordini, offrendo un'esperienza di acquisto affidabile sia per gli atleti professionisti che per quelli amatoriali.

TradeInn gestisce 18 negozi online specializzati, ognuno dei quali è focalizzato su uno sport o una disciplina specifica, tra cui noti settori verticali come Bikeinn e Trekkinn. Queste piattaforme sono diventate punti di riferimento a livello globale per l'attrezzatura tecnica sportiva, abbinando l'ampiezza dell'assortimento con una selezione di prodotti per esperti.

L'innovazione rimane al centro della strategia aziendale. Con un team di 530 professionisti, TradeInn sta accelerando l'integrazione dell'intelligenza artificiale nella gestione dell'inventario, nelle previsioni della domanda e nelle esperienze personalizzate dei clienti, consentendo all'azienda di operare in modo efficiente su larga scala e competere con i maggiori rivenditori digitali del mondo.

Guardando al 2026, TradeInn prevede di rafforzare la propria presenza nei mercati internazionali strategici, ampliare l'assortimento di prodotti tecnici e continuare a investire in logistica e tecnologie proprietarie. Nel 2025, l'azienda ha anche rafforzato la propria struttura finanziaria, quando il fondo di investimento statunitense Apollo ha acquisito una quota del 30% da Suma Capital per un valore di 200 milioni di euro, consolidando la strategia di crescita a lungo termine di TradeInn.

Informazioni su TradeInn

TradeInn è un gruppo di e-commerce globale specializzato esclusivamente in attrezzature sportive e per attività all'aperto. Con sede a Girona, in Spagna, l'azienda gestisce 18 negozi online dedicati a specifiche discipline sportive e offre oltre 3,5 milioni di prodotti dei principali marchi internazionali. Le sue piattaforme sono disponibili in 18 lingue, supportano oltre 75 valute e sono concepite per offrire un'esperienza di acquisto localizzata ai clienti in più di 190 Paesi, unendo logistica avanzata, tecnologia e ampia conoscenza del prodotto.

View original content:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/tradeinn-amplia-le-sue-attivita-a-livello-globale-una-potenza-tecnologica-che-raggiunge-i-585-milioni-di-euro-nel-2025-302668885.html

