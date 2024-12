Tricomedit Group, alla scoperta del primo centro tricologico d’Italia

Città Sant'Angelo (PE), 09 Dicembre 2024 - Quello della tricologia è oggi un mondo molto vasto e variegato: i progressi degli ultimi tempi sono stati notevoli e ormai anche chi si ritrova a dover fronteggiare problematiche apparentemente irrisolvibili, come ad esempio una calvizie in stadio ormai avanzato, ha ottime possibilità di ottenere un ottimo risultato.

L’esigenza di sfoggiare una capigliatura folta e bella, tuttavia, non è una prerogativa di questi anni, anzi è sempre stata assai sentita: i capelli non sono un mero elemento estetico, ma sono un qualcosa che può realmente influire sull’autostima, sulla sicurezza in sé stessi e sulla sfera relazionale.

Alla luce di questo è davvero molto interessante scoprire il primo centro tricologico d’Italia, una realtà sorta molti anni addietro, quando la scienza tricologica era certamente meno evoluta, e che oggi è considerata un autentico punto di riferimento, essendo sempre precorritrice di nuove tendenze, tecniche e metodologie: stiamo parlando di TricomeditGroup.

Tricomedit Group: 50 anni di esperienza e oltre 20.000 consulenze all’attivo

Tricomedit Group nasce nel lontano 1973, e la sua esperienza cinquantennale gli consente appunto di essere ufficialmente considerato il primo centro tricologico medico e chirurgico in Italia.

I numeri che Tricomedit Group è riuscito a costruire nel corso della sua lunga storia sono davvero altisonanti: sono oltre 20.000 le consulenze all’attivo, ma quel che è più importante sottolineare è che questa non è una mera cifra, ma si tratta di persone che, avendo risolto i loro problemi tricologici, sono senz’altro riuscite a migliorare anche la loro qualità della vita.

I principali punti di forza di questo centro tricologico

Ma quali sono i “segreti” di Tricomedit Group? Perché questo centro tricologico, al di là della sua longevità, è considerato così affidabile?

È difficile rispondere in modo univoco a questa domanda; con ogni probabilità i punti di forza che Tricomedit Group può vantare, e che lo rendono oggi così blasonato e competitivo, sono diversi, andiamo dunque a menzionarne alcuni.

1 - Professionisti con diverse specializzazioni al servizio di ogni singolo cliente

Anzitutto, rivolgersi a Tricomedit Group non significa affidarsi a un professionista, ma ad una vera e propria équipe in cui operano figure di altissimo profilo e con specializzazioni differenti: medici chirurghi, tricologi, dermatologi, tecnici, che lavorano in modo sinergico per garantire a ogni cliente il miglior risultato possibile.

2 - Un approccio basato sull’analisi e sulla personalizzazione

Tricomedit Group opera da sempre con un approccio molto rigoroso basato sulla scrupolosa analisi di ogni singolo caso clinico.

Sottolineare quest’aspetto è oggi molto importante, dal momento che molti centri tricologici, purtroppo, tendono ad adottare degli approcci standard, uniformando le loro metodologie per poter lavorare su grandi numeri e per poter così incrementare il proprio business; proprio per questo motivo, peraltro, non è raro che tali centri propongano addirittura delle tariffe fisse.

Tricomedit Group si pone da sempre in totale antitesi rispetto a queste logiche, consapevole del fatto che la qualità può essere ottenuta solo attraverso la massima personalizzazione.

Proprio per questo, per Tricomedit Group ha un’importanza assolutamente primaria la visita preliminare, un’occasione di incontro con il paziente in cui il personale può effettuare tutte le verifiche del caso, facendo ricorso alle strumentazioni più efficaci.

Oltre ad un’accurata anamnesi e ad un’analisi dei capelli e del cuoio capelluto, lo staff di Tricomedit può effettuare analisi tricologiche avanzate come quelle eseguite tramite i cosiddetti “pull test”, “wash test”, "stress test", solo per citarne alcuni.

Solo quando il quadro clinico è completamente nitido e definito si inizia a strutturare un rimedio specifico per le esigenze del paziente.

3 - Disponibilità di più sedi, tutte munite di sale chirurgiche autorizzate

Un altro punto di forza di Tricomedit Group è la disponibilità di più sedi sul territorio nazionale.

Tricomedit Group si trova ad Ancona, in Via 1° Maggio n.142/B, a Pescara, più esattamente nel comune di Città Sant'Angelo, in Via XXII Maggio 1944 n.22, ed a Bari, in zona Poggiofranco, in Via Enrico Pappacena n.24.

Le soluzioni offerte dal centro possono tranquillamente essere eseguite in tutte le sue sedi: ognuna di esse, infatti, è dotata di sale chirurgiche autorizzate, ed è utile sottolineare che Tricomedit Group opera sempre, rigorosamente, con professionisti interni.

I servizi offerti da Tricomedit Group

Tricomedit Group è un alleato della salute e della bellezza dei capelli a 360 gradi, dunque è in grado di fronteggiare nel miglior modo possibile qualsiasi tipo di problema relativo alla capigliatura e al cuoio capelluto, senza trascurare i numerosi clienti che, pur non avendo problematiche specifiche, si affidano a questo centro semplicemente per sottoporsi a dei controlli periodici e per prevenire eventuali criticità.

Certamente tantissime persone, sia uomini che donne, scelgono Tricomedit Group per risolvere dei problemi di calvizie, e anche da questo punto di vista questo noto centro italiano sa offrire le soluzioni di maggiore avanguardia.

Le tecniche di autotrapianto sono il vero fiore all’occhiello di Tricomedit Group: sulla base delle specificità del singolo caso clinico, esse possono essere eseguite con metodologia FUT (Follicular Unit Transplantation), FUE (Follicular Unit Extraction) o anche con moderne varianti di quest’ultima, come la cosiddetta Micro FUE o la DHI (Direct Hair Implantation).

Le soluzioni contro la calvizie, ad ogni modo, non si limitano al trapianto: una metodologia sempre più apprezzata è ad esempio la tricopigmentazione, la quale consente di ottenere un risultato estetico eccellente con un’invasività minima grazie all’impiego strategico di appositi pigmenti biocompatibili.

Per qualsiasi esigenza tricologica, dunque, Tricomedit Group rappresenta un’autentica garanzia e il suo esperto staff è a completa disposizione per un primo incontro gratuito; sul sito Internet ufficiale, menzionato in precedenza, si possono facilmente individuare i contatti della sede di interesse.

