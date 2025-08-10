circle x black
Borussia Dortmund-Juventus, oggi amichevole per i bianconeri - Diretta

La squadra di Tudor vola in Germania per sfidare i tedeschi

La Juventus - Afp
La Juventus - Afp
10 agosto 2025 | 16.50
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La Juventus scende in campo in amichevole. La squadra bianconera sfida oggi, domenica 10 agosto, il Borussia Dortmund al Signal Iduna Park di Dortmund in uno degli ultimi test prima dell'inizio del campionato, fissato per il weekend del 24 agosto.

Tudor si aspetta indicazioni importanti dalla sua squadra, dopo aver pareggiato con la Reggiana nell'unica altra amichevole di questa preparazione estiva, iniziata in ritardo per il Mondiale per Club, dove la Juventus è stata eliminata agli ottavi di finale dal Real Madrid.

La Juventus è chiamata a migliorare il quarto posto conquistato la scorsa stagione, che è valso, in ogni caso, la qualificazione alla prossima Champions League.

