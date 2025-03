Trionfo della piattaforma ESS Smart String & Grid Forming di Huawei nel test di accensione estremo

SHENZHEN, Cina, 6 marzo 2025 /PRNewswire/ -- Il sistema di accumulo energia (ESS) Smart String & Grid Forming di Huawei Digital Power ha superato con successo il test di accensione estremo alla presenza dei clienti e della DNV, un'organizzazione indipendente di fama mondiale nel settore della garanzia e della gestione del rischio. Questo test rivoluzionario, condotto in scenari reali e con metodologie innovative, convalida le capacità della piattaforma ESS in condizioni estreme e segna una pietra miliare nel progresso degli standard di sicurezza per il settore dell'accumulo energia.

Verifica in condizioni estreme: test di accensione per ogni scenario

In linea con il metodo di prova standard internazionale UL 9540A, Huawei Digital Power ha aumentato la severità del test incrementando nettamente il numero di celle sottoposte a fuga termica. Questo approccio ha verificato in modo esaustivo le funzionalità di sicurezza della piattaforma ESS Smart String & Grid Forming in scenari di accensione estremi e ha fissato un nuovo punto di riferimento per i test di sicurezza.

Punto 1: verifica nel mondo reale con prodotti realizzati in serie al 100%

Il test è stato condotto in condizioni che rispecchiavano fedelmente le applicazioni del mondo reale. Le quattro piattaforme ESS Smart String & Grid Forming (contenitori A, B, C e D) erano formate da prodotti effettivamente realizzati in serie. Caricate al 100% dello stato di carica (SOC), sono state distribuite rispettando i requisiti minimi di manutenzione e di sicurezza richiesti per un impianto. L'intero processo di test è stato spontaneo, senza alcun intervento manuale, garantendo un ambiente di verifica estremo sia realistico che completo a livello di sistema.

Punto 2: l'attivazione di 12 celle nella fuga termica non provoca incendi né esplosioni dopo numerosi tentativi di accensione

Nei sistemi ESS convenzionali, la fuga termica in una singola cella spesso provoca il rilascio di gas infiammabili nel contenitore, con conseguente incendio o esplosione. Invece nel sistema ESS Smart String & Grid Forming di Huawei (contenitore A), si è verificata una fuga termica in 12 celle senza incidenti. L'innovativo meccanismo di protezione combinata del sistema, formato da una barriera all'ossigeno a pressione positiva e da un condotto di scarico direzionale dei fumi, ha consentito di eliminare efficacemente i gas combustibili. L'accensione manuale non ha innescato incendi né esplosioni e il problema della sicurezza si è risolto automaticamente. Ciò dimostra la capacità della piattaforma ESS di prevenire la propagazione di incendi e guasti a livello del pacco batterie.

Punto 3: la capacità massima di resistenza ignifuga impedisce la propagazione in uno scenario di combustione con erogazione massima di ossigeno

Per simulare scenari di combustione su larga scala, il test ha aumentato progressivamente il numero di celle con fuga termica fino a coinvolgere l'intero pacco batteria, garantendo al contempo il massimo apporto di ossigeno per creare condizioni di combustione più severe. Nonostante queste sfide, la temperatura massima delle celle nei contenitori adiacenti B, C e D ha raggiunto solo i 47 °C, ben al di sotto della soglia di fuga termica. Lo smontaggio post-test ha confermato l'integrità della struttura della piattaforma ESS, dello strato ignifugo e dei pacchi batteria interni, dimostrandone la resilienza in scenari estremi.

Punto 4: la lenta progressione dei guasti fornisce tempi critici per interventi tempestivi volti a evitare incidenti gravi

Una piattaforma ESS convenzionale rischia di incendiarsi o di esplodere immediatamente in caso di fuga termica in una singola cella, provocando spesso incidenti gravi. Al contrario, la soluzione ESS di Huawei (contenitore A) ha ritardato di 7 ore l'accensione dell'incendio in scenari estremi, nonostante il maggior numero di celle soggette a fuga termico. Questa lenta progressione del guasto concede al personale di emergenza tutto il tempo necessario per intervenire tempestivamente, mitigando i rischi e garantendo la sicurezza di personale e proprietà.

Innovazione tecnica: ridefinizione della logica di sicurezza ESS

La sicurezza delle piattaforme ESS è fondamentale per lo sviluppo sostenibile e d'eccellenza nel settore delle rinnovabili. Il successo di questo test sottolinea l'importante innovazione di Huawei Digital Power nella sicurezza del sistema: una protezione completa a partire dalle singole celle della batteria e fino all'intero sistema. Con l'innovazione dell'architettura, l'azienda ha potenziato il meccanismo di protezione di sicurezza del sistema ESS dal livello del contenitore (standard del settore) al livello del pacco batterie, prevenendo efficacemente la diffusione della fuga termica.

