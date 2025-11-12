Milano, 12 novembre 2025 – Trony inaugura un nuovo punto vendita Mini Trony a Sava (TA): nel nuovo negozio lavoreranno 3 addetti alla vendita coordinati daldirettore Cristian Porro.

Con 150 mq di superficie e 1 cassa il nuovo negozio, affiliato Eurocom S.p.A., conterà su oltre 1000 referenze e un bacino d’utenza stimato di circa 25.000 potenziali clienti.

Situato in Corso Umberto I, 110, sarà facilmente raggiungibile anche da fuori città, grazie alla vicina Circonvallazione Taranto - Lecce.

Con questa nuova apertura il numero complessivo dei punti vendita Trony in Italia sale a 184. I negozi Trony sono aree accoglienti e confortevoli, luoghi di shopping in cui muoversi in libertà, concepiti per la soddisfazione di bisogni concreti della clientela. Il concept store è caratterizzato da un’immagine giovane, chiara, dinamica e immediatamente riconoscibile.

Il punto vendita di Sava, a pianta rettangolare, presenta come primo reparto all’ingresso quello dell’audio-video e TV. Tra i vari servizi,offre:Consegna a domicilio, installazione, ritiro usato, configurazione dispositivi, attivazione contratti telefonici ed energia, supporto post-vendita, finanziamenti, estensioni di garanzia. Tra i reparti attivi, figurano tutti quelli compresi nelle categorie del format Trony: un'offerta completa per le sezioni audio/video, telefonia, informatica, game e accessori, climatizzatori, piccoli e grandi elettrodomestici, compresi quelli da incasso.

Anche questa nuova apertura sarà sostenuta da una forte campagna a livello locale e pubblicizzata sul sito nazionale www.trony.it.

G.R.E. (Grossisti Riuniti Elettrodomestici) nasce nel 1972 dalla volontà di 8 aziende di capitalizzare la capacità di acquisto delle realtà consociate. Nel 1996 la compagine acquista il marchio Trony ed attua la strategia dell’insegna comune “Made in Italy”. Nel 2000, prima in Italia, G.R.E. sviluppa l’idea del punto vendita di quartiere con il lancio dell’insegna Sinergy. Si giunge così al 2016 con la nascita dell’insegna Mini Trony e punti vendita caratterizzati da piccole superfici, ampia disponibilità di prodotti e la convenienza di sempre. Nel 2019 G.R.E. aderisce ad Euronics International, il retail group leader nel mercato europeo dell’elettronica di consumo. La Società vanta oggi oltre 300 punti vendita sul territorio nazionale (tra Trony, MiniTrony e Sinergy) e un programma di loyalty con oltre 5 milioni di clienti fidelizzati, rimanendo fedele ai valori che la contraddistinguono da sempre: presenza capillare sul territorio, massima prossimità a favore della clientela e una fortissima connotazione italiana. G.R.E è un’azienda associata AIRES (Associazione Italiana Retailer Elettrodomestici Specializzati).

