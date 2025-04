TUMI LANCIA LA COLLEZIONE GOLD IN EDIZIONE LIMITATA PER IL 50° ANNIVERSARIO

Il marchio presenta una produzione limitata di 250 iconici esemplari 19 Degree in Bullion Gold per celebrare il suo importante anniversario d'oro.

NEW YORK, 25 aprile 2025 /PRNewswire/ -- Oggi, il marchio internazionale di viaggi e lifestyle TUMI lancia una capsule collection in edizione limitata e numerata di custodie e accessori dorati per celebrare il suo 50° anniversario d'oro.

"Volevamo fare qualcosa di veramente speciale per il nostro 50° anniversario", spiega il direttore creativo Victor Sanz. "E quale modo migliore per festeggiare se non conferendo al nostro iconico design 19 Degree un audace tocco metallico color oro? Questa edizione ultra limitata celebra i traguardi raggiunti finora – 50 anni di innovazione nel design e nell'artigianato – e dove siamo diretti. È il mix perfetto di innovazione, stile e celebrazione".

La collezione in edizione limitata presenta quattro modelli di punta 19 Degree Aluminum – una valigetta, un bagaglio a mano internazionale, un astuccio da viaggio per orologi e una Minaudiere – tutti nell'omonimo oro Bullion. Ogni radioso pezzo è caratterizzato da una scocca in alluminio aeronautico con gli iconici contorni a 19 gradi di TUMI e dettagli distintivi, ed è impreziosito da un inserto celebrativo del 50° anniversario che include il numero di edizione esclusivo. Per ogni modello sono disponibili solo 250 esemplari in tutto il mondo, rendendo questi pezzi ambiti oggetti da collezione per gli appassionati di TUMI.

La collezione sarà disponibile a partire dalle 09:00 EST del 25 aprile su TUMI.com. I prezzi dei pezzi in edizione limitata vanno da $ 650 a $ 1995.

Una selezione accurata di pezzi sarà offerta in quantità estremamente limitate nei seguenti punti vendita TUMI in Nord America: Aventura Mall, Copley Place, Houston Galleria, Lenox Square, North Michigan Avenue, North Park Center, Rockefeller Center, Scottsdale Fashion Square, South Coast Plaza, Stanford Shopping Center, Tysons Galleria e Yorkdale Shopping Center.

Alcuni modelli scelti saranno disponibili anche nei flagship store e nei negozi al dettaglio TUMI in tutto il mondo, tra cui sedi in Asia, Europa e America Latina. Sebbene la disponibilità da un negozio all'altro possa variare, i paesi partecipanti sono: Cina, Hong Kong, India, Indonesia, Giappone, Corea, Macao, Malesia, Medio Oriente, Filippine, Singapore, Thailandia, Vietnam, Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Spagna, Svizzera, Regno Unito, Brasile, Messico e Panama.

