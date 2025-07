TUMI PRESENTA IL NUOVO AMBASCIATORE DEL MARCHIO ASIA-PACIFICO WEI DAXUN

Ha inizio un nuovo viaggio con Wei Daxun: TUMI svela il capitolo finale della sua campagna globale 19 Degree Lite.

NEW YORK, 29 luglio 2025 /PRNewswire/ -- Oggi TUMI, il marchio leader che realizza accessori di prim'ordine per il business e il travel di altissima qualità per elevare ogni esperienza di viaggio annuncia la nomina dell'apprezzato attore cinese Wei Daxun come nuovo ambasciatore del marchio per l'area Asia-Pacifico. L'annuncio segue l'apertura del nuovo flagship store TUMI di Shanghai all'inizio di questo mese, entrambi punti chiave nella continua espansione globale del marchio e nel suo impegno verso i viaggiatori globali.

Uno degli attori cinesi più conosciuto, Wei Daxun ha affascinato il pubblico di tutta l'Asia con la sua versatilità, il suo carisma e la sua sincerità. Dal cinema alla televisione, dalla musica alla filantropia, la sua poliedrica carriera gli ha fatto guadagnare sia il plauso della critica sia l'ammirazione duratura dei fan. Guidato da professionalità, disciplina e da una ricerca incessante dell'eccellenza, Wei incarna in modo naturale i valori che hanno definito TUMI negli ultimi 50 anni: precisione, creatività e uno spirito di costante avanzamento.

Wei fa il suo esordio ufficiale nella terza e ultima fase della campagna 19 Degree Lite "Uncompromisingly Light" di TUMI, che celebra l'innovazione e la libertà di movimento attraverso la lente di chi vive senza fermarsi mai. Diretta da David Pun e scattata dal famoso fotografo GK (国琨), la campagna cattura la tranquilla intensità dello stile di vita di Wei, mentre l'attore si muove fluidamente tra città, set e momenti fugaci. Lungo il cammino non è solo: seguono il suo ritmo l'ultraleggero 19 Degree Lite e la versatile collezione Alpha Bravo. La storia mette in evidenza come 19 Degree Lite tenga il passo con Wei, adattandosi senza problemi e supportandolo in ogni fase del viaggio, mentre lo zaino Alpha Bravo Navigation offre l'affidabilità e la funzionalità di cui ha bisogno una persona sempre in movimento. Per Wei, la casa non è un luogo, ma un'emozione. E nella coerenza di ciò che porta con sé, Wei trova lo spazio per muoversi con sicurezza e facilità, ovunque sia diretto.

"Wei porta con sé un'energia e un'autenticità che si allineano perfettamente con i valori di TUMI", spiega il direttore creativo Victor Sanz. "Rispecchia fedelmente il viaggiatore globale moderno: intenzionale, dinamico e sempre in movimento".

"È un onore entrare a far parte della famiglia TUMI", commenta Wei. "Ammiro da tempo la dedizione del marchio alla qualità e allo scopo senza tempo. Le loro collezioni sono pensate per la vita reale e mi accompagnano ovunque io vada, qualsiasi cosa faccia".

Il marchio è orgoglioso di aggiungere Wei Daxun al suo prestigioso e poliedrico gruppo di ambasciatori, insieme all'amato pilota del team di Formula 1 McLaren Lando Norris, alla golfista professionista dell'LPGA Tour Nelly Korda e al golfista professionista del PGA Tour Ludvig Åberg. Grazie a un design di precisione, una narrazione globale e un talento acclamato, TUMI continua a distinguersi come leader nel settore dello stile di vita e dei viaggi di lusso.

