Cernusco sul Naviglio, 23 novembre 2026 – Prosegue in Lombardia il percorso di sviluppo di PENNY Italia, che dal 24 novembre sarà presente anche a Porlezza con un nuovo punto vendita in Via Ceresio, lungo la SS340 Regina. Uno store moderno e funzionale che amplia la presenza dell’insegna sul territorio e l’offerta commerciale a disposizione della comunità locale.

Con una superficie complessiva di circa 1.300 metri quadrati, di cui oltre 840 dedicati all’area di vendita, il nuovo PENNY occupa il pian terreno di un moderno complesso commerciale, dotato di un ampio parcheggio interrato coperto e destinato a ospitare nei prossimi mesi ulteriori attività commerciali e di servizi.

L’apertura arriva al termine di un articolato percorso di sviluppo, pianificazione e progettazione avviato nel 2021 e condotto in costante confronto con le Autorità competenti e gli Enti del territorio. Un intervento che contribuisce oggi ad ampliare l’offerta commerciale a disposizione dei cittadini di Porlezza e dell’intero comprensorio.

Con questo investimento, PENNY consolida la propria presenza in Lombardia e porta anche a Porlezza il proprio modello di spesa quotidiana: un assortimento completo, servizi funzionali e un ambiente di acquisto moderno e facilmente fruibile. Il punto vendita propone l’area Bake Off, la Macelleria PENNY, la Gastronomia Servita e il Punto Caldo, offrendo ai clienti una selezione diversificata e pensata per rispondere alle differenti esigenze di consumo.

Particolare attenzione è stata dedicata anche all’efficienza energetica della struttura. Sulla copertura del complesso è stato installato un impianto fotovoltaico della potenza di circa 90 kW, destinato a supportare il fabbisogno delle attività commerciali presenti nell’edificio.

«L’apertura di Porlezza rappresenta per PENNY un passaggio importante, perché ci permette di entrare in un territorio nuovo con un punto vendita moderno, completo e inserito all’interno di un progetto più ampio, capace di generare valore per l’intera comunità – afferma Alexandru Iancu, National Sales Manager, Area Nord-Est –. È il risultato di un percorso condiviso con i partner immobiliari e con gli interlocutori locali, che ringraziamo per il dialogo e la collaborazione. Con questo nuovo store vogliamo offrire ai cittadini di Porlezza e del comprensorio un’esperienza di spesa semplice, conveniente e vicina alle loro esigenze quotidiane».

Il nuovo punto vendita PENNY di Porlezza sarà aperto al pubblico dal lunedì al sabato dalle ore 7.30 alle ore 20.30 e la domenica dalle ore 8.00 alle ore 20.00.

L’apertura al pubblico viene preceduta, il 23 novembre, da PRIMA PENNY, il momento istituzionale dedicato alla presentazione in anteprima del nuovo punto vendita e al dialogo con istituzioni, media, partner commerciali e stakeholder del territorio.

PENNY Italia

PENNY, discount alimentare del gruppo REWE, è uno dei gruppi commerciali leader sul mercato tedesco ed europeo nel settore della Grande Distribuzione Organizzata. In Italia, l'insegna nasce nel 1994 e segna un momento di straordinario cambiamento nel mondo del discount italiano, dando inizio al rinnovo del settore grazie alla nuova formula "assortimento di qualità, marca e prezzi bassi”. A livello nazionale, è presente sul territorio con 450 punti vendita distribuiti nelle principali regioni d’Italia ed è attualmente in forte crescita, con fatturato per metro quadro superiore alla media di categoria. A livello internazionale, è presente con successo anche in Austria, Germania, Repubblica Ceca, Ungheria, Romania. Obiettivo principale del gruppo è la soddisfazione dei clienti, ai quali garantisce non solo un'ampia scelta di prodotti di qualità a prezzi concorrenziali, ma anche punti vendita accoglienti e confortevoli, per una spesa facile e veloce. Le linee di prodotti a marchio privato PENNY Italia valorizzano il territorio, i regionalismi ed il made-in-italy. L’azienda, con i suoi oltre 5000 dipendenti, di cui donne sono il 63%, porta avanti da anni concrete iniziative di sostenibilità in ambito sociale, nella lotta allo spreco alimentare e nella tutela dell’ambiente. Per ulteriori informazioni: www.penny.it

REWE Group

Nel 1927, 17 cooperative d'acquisto unirono le loro forze e fondarono la "Revisionsverband der Westkaufgenossenschaften" - o in breve REWE - con l'obiettivo di organizzare collettivamente l'acquisto di cibo. Oggi la cooperativa ha una presenza internazionale e gode di successo sia nel settore della vendita al dettaglio che nel turismo. Come cooperativa con una storia che risale a più di 90 anni, comprendiamo la nostra responsabilità ecologica e sociale nei confronti delle generazioni future. Ci impegniamo a salvaguardare un futuro sostenibile. Il gruppo REWE è leader del commercio e del turismo in Germania e in Europa. Impiega oggi oltre 380.000 dipendenti e ha chiuso il 2025 con un fatturato di oltre 100 miliardi di euro, con oltre 12.000 tra punti vendite e agenzie in tutto il mondo. Le sue linee di vendita comprendono anche supermercati e negozi di beni di consumo gestiti dai marchi REWE, REWE CENTER, REWE CITY, BILLA, dai negozi di toom DIY e, naturalmente, del discount PENNY. Per ulteriori informazioni: https://www.rewe-group.com/en/

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