Un nuovo studio constata che le problematiche legate alla forza lavoro rappresentano una delle principali preoccupazioni per i produttori di beni di largo consumo

Uno studio globale rileva criticità legate alla forza lavoro, budget tecnologici in aumento e priorità strategiche in evoluzione per i produttori di beni di largo consumo

BRUXELLES, 10 luglio 2024 /PRNewswire/ -- Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), la principale azienda mondiale di automazione industriale e trasformazione digitale, ha annunciato oggi i risultati del nono rapporto annuale "State of Smart Manufacturing Report: CPG Edition." Lo studio globale comprende le risposte di 158 leader di aziende produttrici di beni di largo consumo, incluso cura della casa e della persona, nonché food and beverage, in 17 dei principali paesi manifatturieri.

Il rapporto di quest'anno evidenzia l'evoluzione del settore CPG, in particolare in termini di utilizzo delle tecnologie emergenti per massimizzare il potenziale della forza lavoro, migliorare la pianificazione futura e minimizzare i rischi. I leader del settore riconoscono che trascurare di adattarsi alla trasformazione del settore può ostacolare la crescita e la competitività, soprattutto se si considera che il settore manifatturiero potrebbe vedere fino a 2,1 milioni di posti di lavoro vacanti entro il 2030 se le attuali problematiche legate alla forza lavoro non vengono affrontate.

Qui di seguito i principali risultati globali:

"Operando in un panorama complesso e in continua evoluzione, i leader del settore della produzione di beni di largo consumo si stanno rendendo conto che la capacità di supportare la propria forza lavoro sarà un fattore critico per il successo", ha affermato Steve Deitzer, vice president, Global Industry – CPG, di Rockwell Automation. "Il rapporto di quest'anno sottolinea la necessità per i produttori del settore di dare priorità allo sviluppo della forza lavoro, poiché garantire che i dipendenti siano ben formati e attrezzati per sfruttare le tecnologie emergenti sarà essenziale per superare le sfide del settore e raggiungere una crescita sostenibile".

I produttori di beni di largo consumo stanno dando priorità alle tecnologie, inclusi lo smart manufacturing e l'automazione, che migliorano e aumentano il valore dei propri dipendenti per attrarre, coinvolgere e trattenere la forza lavoro.

"Con la nostra vasta conoscenza del settore e un'ampia gamma di soluzioni industriali, Rockwell gode di una posizione eccellente per proporsi come consulente di fiducia per le aziende di beni di largo consumo a livello globale", ha affermato Deitzer. "Indipendentemente dal punto in cui si trovano le aziende nel loro percorso di trasformazione digitale e di smart manufacturing, noi le supportiamo in base alla loro situazione attuale e le aiutiamo a raggiungere una crescita sostenibile".

I risultati completi del rapporto sono disponibili qui.

Metodologia

Questo rapporto si basa sulle risposte di 158 manager e dirigenti di produttori di beni di largo consumo in 17 paesi. Esso fa parte del nono rapporto annuale sullo stato dello smart manufacturing, per il quale sono stati intervistati 1.567 leader del settore manifatturiero in diversi settori ed è stato condotto in collaborazione daSapio Research e Rockwell Automation.

Informazioni su Rockwell Automation

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK) è una delle principali aziende mondiali nei settori dell'automazione industriale e della trasformazione digitale. Connettiamo l'immaginazione delle persone con il potenziale della tecnologia per espandere ciò che è umanamente possibile, rendendo il mondo più produttivo e sostenibile. Rockwell Automation, che ha sede a Milwaukee, nel Wisconsin, conta circa 29.000 dipendenti pronti a risolvere problemi, a supporto dei clienti in oltre 100 paesi del mondo. Per ulteriori informazioni su come stiamo dando vita alla Connected Enterprise nelle imprese industriali visitare il sito http://www.rockwellautomation.com.

Informazioni su Rockwell Automation PartnerNetwork™

Rockwell Automation è convinta che insieme è meglio; noi facciamo la nostra parte offrendo un ampio ecosistema di partner globali con tecnologia leader di mercato, supporto e servizi superiori e un approccio integrato e ottimizzato al business. Orientatevi al successo su scala internazionale utilizzando l'ampia gamma di tecnologie e servizi innovativi della nostra rete che nessun fornitore singolo può fornire da solo. Per saperne di più su come PartnerNetwork contribuisce a fornire il valore di The Connected Enterprise®, visitate il programma PartnerNetwork.

