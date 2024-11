Un sogno che diventa realtà

Roma, 21 Novembre 2024. La storia della MBM Biliardi inizia nel 1969 con il Cav. Mariano Maggio, imprenditore evergreen e antesignano di tendenze, che ha trasformato la sua passione in una professione, da quando, a 23 anni, ha creato il suo primo laboratorio, che è poi diventato la più grande fabbrica di biliardi italiana.

Dai 4 metri per 4, un Blake and Decker come attrezzatura e un banco da lavoro costituito da un tavolaccio ricavato da avanzi di imballaggi in legno che rivestivano i tavoli da ping-pong e un solo operaio lucidatore, è passato prima a uno spazio più ampio di 150 mq, con i primi macchinari e la revisione di biliardi già esistenti, e poi a 400 mq in zona Mandrione (Roma), con i nuovi biliardi e

il grande marchio MBM Biliardi (Mariano Maggio Biliardi), nato dallo studio di un grafico di Milano e consigliato da amici industriali.

Nel frattempo il Cav. Maggio aumentava la sua notorietà grazie a trasmissioni di successo dedicate al biliardo che aveva iniziato a condurre su varie Reti Tv, sino alla partecipazione ai programmi di due miti della TV, Maurizio Costanzo e Corrado.

“Nel nostro percorso di 50 anni di attività siamo passati a creare biliardi da collezione, richiesti anche da Trump, Putin, dalla Presidenza della Repubblica, da Capi di Stato Internazionali, ma anche da personaggi noti al grande pubblico e anche meno noti.

Creiamo per le case di tutti oggetti design e tavoli che si trasformano in tavoli da biliardo”.

Il Cavalier Maggio è convinto che il biliardo possa anche essere una alternativa all’uso del cellulare, soprattutto per le nuove generazioni, troppo abituate alla tecnologia.

Giocare a biliardo significa, infatti, svolgere tanta attività fisica; ci si muove intorno al biliardo, ci si posiziona per realizzare il tiro e tutto il corpo viene impegnato, compreso il cervello. E’ una importante formula di longevità. Arte, tecnologia, innovazione, estro e creatività si fondono in biliardi che non si comprano a caso, secondo la filosofia del Cavalier Maggio. Molti medici spesso propongono questo sport per muoversi a tutte le età e, come tutti ben sanno, il biliardo si abbina benissimo al golf. In passato non si parlava di design nel settore della creazione dei biliardi, soprattutto negli anni 90, ma solo di sport e in club importanti come l’Aniene, solo per fare qualche esempio e dove MBM Biliardi è da sempre protagonista con i suoi biliardi da collezione. E’ stato il Cavalier Maggio ad avere l’intuizione di passare al design, quando uno Studio Indiano di Architettura, dopo aver vinto un concorso Internazionale, gli ha commissionato un modello di biliardo che è stato anche esposto in occasione del Salone del Mobile di Milano. Da quel momento MBM Biliardi è stato sempre presente ogni anno e lo sarà anche nel 2025 nella capitale lombarda in occasione della design week, uno degli appuntamenti più importanti del settore, nel quale il Cavalier Maggio non può certo mancare. A Roma, nella storica sede vicino a piazza Vittorio, MBM Biliardi ha anche creato uno studio tv, per divulgare con i campioni del settore, questa disciplina, per insegnare a tutti a giocare, comprese le donne e di qualsiasi età.“E’ un mondo aperto a tutti”-aggiunge il Cavaliere-“noi abbiamo da sempre il desiderio di evolverci e aggiornarci”. Non è un caso, infatti, che MBM Biliardi sia contraddistinta dall’alta tecnologia per tutte le sue creazioni, dotate di struttura elettronica, telecamere nelle buche, eleganti luci che si accendono secondo il tiro per le lezioni a distanza, riscaldamento graduato per il controllo dei gradi di umidità, sensori ideati per tutelare il livello del biliardo con un alert che avvisa che è necessario chiamare il tecnico. “Lavoriamo soprattutto con il cuore”-conclude il Cavalier Maggio-“e innoviamo il più possibile. Stiamo anche avviando alcuni progetti in collaborazione con la Federazione Biliardo per promuovere progetti sociali a vantaggio dei giovani per la consapevolezza nell’uso degli strumenti elettronici e tante altre novità legate a questa disciplina sportiva. E’ importante ricordare, infine, l’organizzazione, da parte della MBM Biliardi, di diversi campionati nel mondo, come a Las Vegas, in Russia, in Spagna, solo per citarne alcuni e la collaborazione da sempre dei suoi familiari, che anche oggi lavorano attivamente all’interno dello stabilimento e tengono alto il nome dell’azienda.

