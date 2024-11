Una piattaforma automatizzata per rivoluzionare la diagnostica molecolare: AB ANALITICA lancia il progetto B-MUSTANG

Padova, 29 novembre 2024 - Rivoluzionare il panorama della diagnostica molecolare attraverso un sistema analitico completamente automatizzato. È questo l’obiettivo di AB ANALITICA, azienda con sede a Padova leader nella produzione di dispositivi medico-diagnostici in vitro in biologia molecolare (IVD), che ha lanciato B-MUSTANG, un progetto di ricerca e sviluppo che ha ottenuto un cofinanziamento di 200mila euro nell’ambito del Bando IRISS promosso da SMACT Competence Center.

Il progetto ha sviluppato GENEQUALITY® 2050 una piattaforma diagnostica innovativa e altamente automatizzata, pensata per rivoluzionare il campo della diagnostica molecolare. Il sistema elimina la necessità di intervento umano nelle fasi operative più delicate, gestendo autonomamente tutte le fasi del processo diagnostico, dall'estrazione del DNA/RNA alla rilevazione finale dei risultati, riducendo così il rischio di errori e aumentando l'efficienza del flusso di lavoro. La sua capacità di gestione automatizzata, e l'ottimizzazione dei processi, consentono di offrire prestazioni elevate in contesti con differenti volumi di campioni e requisiti operativi. Grazie a queste caratteristiche, GENEQUALITY® 2050 si adatta alle diverse specificità dei laboratori, rispondendo in modo efficace alle esigenze di flessibilità, velocità e qualità analitica.

«Con il Progetto B-MUSTANG, siamo entusiasti di presentare una piattaforma che incarna il nostro impegno verso l'innovazione e l'eccellenza nella diagnostica molecolare» commenta Dino Paladin, fondatore di AB ANALITICA. «Crediamo che il GENEQUALITY® 2050 rappresenti un passo decisivo verso un futuro in cui velocità, precisione e automazione ridefiniranno gli standard del settore, migliorando significativamente la qualità delle cure per i pazienti».

Il sistema GENEQUALITY® 2050 combina automazione completa e flessibilità, eliminando la necessità di intervento manuale grazie alla workstation integrata. Il modulo di visione interna con computer vision riduce gli errori pre-analitici, mentre il software AB GENIUS REPORT 3 automatizza l'interpretazione dei dati di PCR (reazione a catena della polimerasi), garantendo report personalizzati e tracciabilità completa. L'integrazione tra GENEQUALITY® 2050 e il kit REALQUALITY Carba Screen per l'antibioticoresistenza rappresenta un'importante sinergia nella diagnostica molecolare, permettendo di identificare rapidamente i patogeni resistenti e migliorare la gestione clinica dei pazienti critici, garantendo un intervento tempestivo e mirato. Un passo avanti nella lotta contro l'antibiotico-resistenza.

AB ANALITICA

AB ANALITICA, fondata nel 1990, è un'azienda di Padova, con sedi nelle province di Bari e Trieste, leader nella progettazione e produzione di reagenti e kit per la diagnostica molecolare. Con un focus sulla ricerca e sviluppo, offre soluzioni innovative per migliorare la diagnosi e il monitoraggio di patologie genetiche, infettive e oncologiche. L’azienda è presente in più di 40 paesi con una rete di distributori e si occupa internamente della gestione dei prodotti durante tutto il loro ciclo vitale in conformità alla norma ISO 13485 - il Sistema di Gestione Qualità per Dispositivi Medici. Maggiori informazioni su https://www.abanalitica.com.