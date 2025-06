Underground Milano: la nuova escape room horror nel cuore della city

MILANO, 17/06/2025 – Nel cuore della città nasce una delle esperienze più coinvolgenti del momento: le escape room sono ormai un punto di riferimento per l’intrattenimento dal vivo, capaci di unire logica, tensione e gioco di squadra. Ma c’è un’esperienza che va oltre i classici enigmi e punta dritta alle emozioni più intense: è The Village, l’ultima creazione di Underground Milano, una doppia sfida affrontabile in versione horror oppure adventure (con attori dal vivo) e ambientata in un villaggio abbandonato.

L’idea nasce dal team creativo di Escape Room Milano Underground con alle spalle oltre 350 escape room giocate in tutto il mondo, tra cui molte delle esperienze premiate nei ranking internazionali del TERPECA (Top Escape Rooms Project Enthusiasts’ Choice Awards). Un bagaglio di conoscenze che ha permesso di costruire una proposta unica nel suo genere in Italia: un’avventura in cui ogni dettaglio, dalla narrazione all’interazione fisica, è progettato per generare tensione crescente e coinvolgimento profondo e che punta a diventare una delle migliori escape room a Milano.

The Village è il nome della nuova escape room horror con attori dal vivo: fin dai primi minuti, Underground Milano riesce a trasformarsi da semplice gioco a esperienza cinematografica. I partecipanti si muovono all’interno di ambienti realistici, guidati (e disturbati) da “bestie infette” in carne e ossa che incarnano personaggi oscuri, ostili, imprevedibili. La trama si adatta alle decisioni prese durante il percorso, rendendo ogni sessione differente e personalizzata.

The Village è pensata per gruppi da 2 a 6 persone e dura circa un’ora. Le sfide non sono solo logiche, ma anche narrative ed emotive: oltre a risolvere enigmi, i partecipanti devono prendere decisioni rapide sotto pressione, reagire a stimoli improvvisi e collaborare per trovare una via d’uscita. Non esiste una soluzione unica: il gioco si evolve in base alle scelte del gruppo.

L’ambiente è stato progettato per immergere i giocatori in una realtà alternativa. Luci soffuse, suoni ambientali, oggetti di scena artigianali e costumi realistici trasformano lo spazio in un villaggio decadente dove ogni passo può nascondere un colpo di scena. Il coinvolgimento non si limita agli occhi e alla mente: è totale, multisensoriale, fisico.

L’esperienza è ideale per amanti dell’horror, ma anche per chi cerca un’attività di gruppo fuori dal comune: feste private, addii al celibato, team building aziendali trovano in The Village un’esperienza originale, diversa e altamente coinvolgente. Ubicata nella centrale via Melchiorre Gioia, 84 a Milano è raggiungibile in auto o in metro alla fermata Sondrio M3.

Lo staff di Underground Milano ha sviluppato un sistema di accoglienza inedito: è infatti un’intelligenza artificiale a introdurre i partecipanti all’esperienza. Grazie a un’interfaccia interattiva, l’AI assegna ruoli, spiega le dinamiche di gioco e immerge da subito i giocatori nel contesto narrativo, eliminando la figura del game master visibile e rafforzando l’effetto di realismo. Questo dettaglio tecnologico contribuisce a rendere ogni sessione più fluida, coerente e completamente immersiva.

Le prenotazioni sono attive sul sito ufficiale, con possibilità di scelta tra diverse fasce orarie, anche serali e nel weekend. È consigliato prenotare con anticipo, soprattutto per le serate del fine settimana.

In una città che offre sempre più forme di intrattenimento, Underground Milano si distingue per la qualità della scenografia, la cura dei dettagli e un approccio narrativo che pone l’esperienza umana al centro. Un nuovo punto di riferimento per chi cerca una escape room a Milano capace di lasciare il segno, senza filtri, senza schermi, solo adrenalina reale.

Per informazioni:

Ufficio Stampa: undergroundmilano

WhatsApp: +39 345 514 2793

Sito web: https://www.undergroundmilano.it/

COMUNICATO STAMPA SPONSORIZZATO: Immediapress è un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto direttamente dal soggetto che lo emette. I giornalisti Adnkronos non sono in nessun modo coinvolti né responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.