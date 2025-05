Università degli Studi Link: al via il Salotto di SaniDays

Quattro giorni di panel tematici per promuovere salute, prevenzione e innovazione sociale

Roma, 6 maggio 2025.Ha preso il via all’Università degli Studi Link di Roma il Salotto di SaniDays, cuore del programma culturale di SaniDays, la settimana dedicata alla salute e al benessere che prevede 250 iniziative gratuite con talk, screening, laboratori, panel e attività sportive per promuovere una cultura della prevenzione, dell’accessibilità e dell’innovazione sociale nel campo della salute, in modo diffuso, partecipato e multidisciplinare. La manifestazione è organizzata da Scai Comunicazione con il sostegno di Roma Capitale.

Il Salotto di SaniDays coinvolge medici, esperti, ricercatori, startupper, studenti e cittadini, in un dialogo aperto tra mondo scientifico, accademico e comunità in quattro intense giornate all’Università degli Studi Link per approfondire temi cruciali per la salute pubblica e l’innovazione sociale.

Nel panel introduttivo della prima giornata sono intervenuti Francesco Rossi, direttore del Dipartimento di Scienze della Vita, della Salute e delle Professioni Sanitarie alla Link, Arianna Quarta, assessora alle Politiche Sociali, Sanitarie e Pari Opportunità del Municipio XIII, Pierpaola D’Alessandro, vice direttore generale vicario del Comune di Roma, Francesco Riva, responsabile sanità di CIU Unionquadri presso il CNEL, Alessandro Alongi, consigliere Ue, e Giovanni Migliano, segretario della Commissione Albo Odontoiatri di Roma.

Ogni giornata ha un suo tema, sul quale si concentrano i diversi panel. La prima è stata dedicata alla salute mentale: prevenzione, accesso ai servizi, nuove dipendenze, benessere psico-emotivo. Mercoledì 7 maggio si parla di longevità e prevenzione, con focus su screening, alimentazione, medicina predittiva, prevenzione e stili di vita sostenibili. Sarà poi la volta di “sport e nutrizione”, per approfondire il tema della corretta alimentazione nella promozione della salute fisica e mentale, con ospiti dal mondo dello sport, della ricerca e della medicina. Venerdì 9 si chiude parlando di innovazione, inclusione e futuro. Protagonisti saranno progetti e startup impegnati a ripensare la salute come bene comune. Durante la giornata si terrà la SaniDays Startup Competition, con la premiazione delle idee più innovative nel campo del benessere e della salute.

Tutti gli appuntamenti sono gratuiti e aperti al pubblico, fino a esaurimento posti. Per tutti i dettagli sul programma e per partecipare basta consultare www.sanidays.it o scrivere a info@sanidays.it.

INFO E CONTATTI Ufficio Stampa Link

Tel. 06 34006000

f.lener@unilink.it

Immediapress è un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto direttamente dall'ente che lo emette. L'Adnkronos e Immediapress non sono responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi