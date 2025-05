Uscito il libro di Chiara Alzati e Mario Scartozzi “Public Speaking per Congressi Medici”

Un giallo formativo che trasforma noiosi congressi in palcoscenici di chiarezza, empatia e coinvolgimento. Il Metodo Parlare Chiaro®, ideato da Chiara Alzati, insegna le strategie migliori per parlare in pubblico.

19/05/2025 - Cosa accade quando una comunicatrice esperta e un primario oncologo decidono di indagare sui peggiori “delitti comunicativi” che si consumano ogni giorno nei congressi medici? Nasce “Public Speaking per Congressi Medici”, il nuovo libro di Chiara Alzati e Mario Scartozzi, uscito il 19 maggio 2025 per AriDigital, con il patrocinio editoriale di Italian Medical News.

Il volume è allo stesso tempo un manuale e un romanzo, come spiega Chiara Alzati, Corporate Public Speaking Trainer e ideatrice del Metodo Parlare Chiaro®, che da anni affianca professionisti, manager e team nel tradurre le sfide della comunicazione in occasioni di crescita concreta. «“Public Speaking per Congressi Medici” è un giallo formativo ispirato a fatti realmente… soporiferi. Protagonisti sono Clarity Rise (mio alter ego) e Ben Stabler (alias Mario Scartozzi), medico visionario e complice prezioso in una missione condivisa: rivoluzionare il modo di comunicare in ambito scientifico». Chiara Alzati firma il libro insieme a Mario Scartozzi, primario di Oncologia presso l’Ospedale Duilio Casula di Cagliari, con cui condivide la visione di una comunicazione medico-scientifica più chiara, empatica ed efficace. Il suo contributo unisce la precisione e il rigore della ricerca medica alla capacità di trasmettere concetti complessi in modo chiaro e coinvolgente. «Il libro – spiega Alzati – ruota attorno a un personaggio iconico: il Professorone, una leggenda dei congressi medici, ma per tutti i motivi più sbagliati. Slide fitte e illeggibili, zero empatia, tono monocorde: la combinazione perfetta per spegnere l’attenzione anche dei colleghi più pazienti. Abbiamo deciso di indagare a fondo. Ma non ci siamo fermati alla semplice denuncia degli errori più comuni: offriamo un percorso pratico e trasformativo per rendere ogni intervento un’esperienza davvero memorabile».

Il libro si rivolge a medici, ricercatori e professionisti del settore sanitario, ma i suoi contenuti si applicano a tutte le presentazioni tecniche e complesse. Perché, come sottolinea Alzati: «Non è il topic che deve essere sexy, è lo speaker che deve essere creativo e capace di connettersi a sé e al pubblico. Tra i temi affrontati nel libro: le cause e le conseguenze del “delitto comunicativo” più diffuso – la noia; le convinzioni limitanti che sabotano l’efficacia sul palco e come superarle; le strategie per riconquistare l’attenzione del pubblico e prevenire la disconnessione; l’importanza della voce, del linguaggio del corpo e della struttura narrativa; come rendere accessibili e coinvolgenti anche i dati tecnici e i contenuti scientifici. Tutto questo attraverso il metodo investigativo di Clarity Rise e Ben Stabler: un approccio pratico per individuare e correggere le debolezze comunicative».

“Public Speaking per Congressi Medici” non è solo un testo, ma una potente esperienza formativa. Oltre al libro, infatti, ogni lettore avrà accesso a un’area riservata online, ricca di risorse pratiche. Nello specifico: 5 canvas operativi per preparare interventi, rispondere a domande, gestire la voce e fare auto-valutazione; 3 video bonus su presenza scenica, uso della voce e applicazione dei canvas; casi studio di presentazioni trasformate con successo; la versione PDF del libro per la consultazione digitale. «Consigliamo questo libro a diversi profili. Prima di tutto, a chi è esperto nel proprio campo, ma si sente insicuro nel presentare ricerche o dati in pubblico. È uno strumento prezioso anche per chi deve preparare interventi per congressi scientifici o eventi istituzionali, ma ha poco tempo a disposizione. Infine, è utile anche per chi ha già esperienza nel Public Speaking e vuole rendere le proprie presentazioni ancora più incisive. Per risolvere un crimine comunicativo, come quello del “Professorone”, il primo passo è smettere di ignorarlo».

Il messaggio del libro è chiaro: anche la comunicazione più tecnica può – e deve – essere efficace, coinvolgente e autentica. Per riuscirci, servono consapevolezza, esercizio e il coraggio di mettersi in discussione. Il progetto nasce dall’incontro tra due esperienze complementari: quella di Chiara Alzati, campionessa europea di Public Speaking 2020, fondatrice della Chiara Alzati Srl e autrice di sette libri incluso “Public Speaking per Congressi Medici”, e quella di Mario Scartozzi. Il metodo proposto – il Metodo Parlare Chiaro® – si articola in tre fasi: strategia, preparazione e allenamento. Oggi viene scelto da professionisti dei settori medico, finanziario, informatico e di molti altri ambiti corporate per rendere anche i contenuti più complessi chiari, autorevoli e memorabili.

