Vantage presenta approfondimenti e innovazione all'Abu Dhabi Money Expo 2025

PORT VILA, Vanuatu, 20 maggio 2025 /PRNewswire/ -- Vantage Markets è orgogliosa di aver concluso con successo la propria presenza all'Abu Dhabi Money Expo 2025, tenutasi il 23 e 24 aprile, in linea con l'impegno dell'azienda verso la leadership di pensiero globale e la formazione del mercato, e dimostrando l'attenzione verso l'innovazione e le intuizioni in materia di trading multi-asset.

Il primo giorno dell'evento, Nibal Abu Assaly, Business Development Manager di Vantage Markets, ha condotto un'attesissima sessione di primo piano intitolata "Navigating Volatility: Understanding Market Uncertainty" (Navigare la volatilità: comprendere le incertezze del mercato). La sessione ha proposto ai partecipanti approfondimenti generali sui principali fattori che determinano la volatilità del mercato e ha esaminato strategie generali utili per affrontare condizioni di mercato incerte.

Con i mercati globali sempre più influenzati dai cambiamenti geopolitici, dai dati macroeconomici e da mosse politiche inaspettate, questo importante intervento ha dato vita a dibattiti interessanti ed è stato molto apprezzato per la pertinenza e gli spunti concreti che ha proposto. Ha ribadito il ruolo di Vantage non solo come fornitore di piattaforme, ma anche come partecipante al dialogo del mercato globale.

Nel giorno di conclusione dell'esposizione, Vantage Markets è stata insignita del premio "Miglior broker multi-asset", un riconoscimento per gli sforzi continuativi dell'azienda nel supportare il settore dei servizi finanziari attraverso la tecnologia e le offerte multi-asset.

Questo premio riflette l'impegno di Vantage a ciclo continuo nello sviluppare e mantenere un'ampia gamma di offerte di CFD su forex, materie prime, indici, azioni, ETF e obbligazioni, il tutto mantenendo tecnologia all'avanguardia, trasparenza e assistenza clienti.

"La nostra partecipazione ad Abu Dhabi Money Expo 2025 ci ha consentito di entrare in contatto in modo significativo con i partecipanti e i colleghi del settore", ha affermato Marc Despallieres, amministratore delegato di Vantage Markets. "Dalla leadership di pensiero all'innovazione di prodotto, siamo orgogliosi di contribuire alla comunità finanziaria globale con strumenti, approfondimenti e servizi che supportano un trading consapevole".

Mentre Vantage continua ad espandersi, l'azienda resta focalizzata sullo sviluppo di soluzioni innovative, sull'offerta di diverse opportunità commerciali e sull'approfondimento dell'interazione con la sua comunità globale.

Per ulteriori aggiornamenti sugli eventi e sulle iniziative di Vantage visita il sito di Vantage Markets .

Informazioni su Vantage

Vantage Markets (o Vantage) è un broker di CFD multi-asset che fornisce ai clienti l'accesso a un servizio agile e potente per il trading di Contratti per Differenza (CFD), tra cui forex, materie prime, indici, azioni, ETF e obbligazioni.

Con oltre 15 anni di esperienza del mercato, Vantage trascende il ruolo di broker, fornendo una piattaforma di trading affidabile, un'app di trading mobile pluripremiata e una piattaforma di trading intuitiva che fornisce ai clienti l'accesso a opportunità di trading. Scaricare l'app Vantage dall'App Store o da Google Play.

trade smarter @vantage (Il trading più intelligente è @vantage)

AVVERTENZA SUL RISCHIO: i CFD sono strumenti complessi e comportano un rischio elevato di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. Prima di fare trading occorre assicurarsi di aver compreso quali siano i rischi.

Dichiarazione di non responsabilità: questo articolo è fornito esclusivamente a scopo informativo e non costituisce consulenza finanziaria, offerta o sollecitazione di prodotti o servizi finanziari. Il contenuto non è destinato ai residenti di alcuna giurisdizione in cui tale distribuzione o utilizzo sarebbe contrario alle leggi o ai regolamenti locali. Si consiglia ai lettori di richiedere una consulenza professionale indipendente prima di prendere qualsiasi decisione finanziaria o di investimento. L'affidabilità data alle informazioni presentate è esclusivamente a rischio e pericolo del lettore.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2681302/Vantage_Delivers_Insight_Innovation_Abu_Dhabi_Money_Expo_2025.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2681303/Vantage_Delivers_Insight_Innovation_Abu_Dhabi_Money_Expo_2025_1.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2506103/Vantage_15_Logo_Logo.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/vantage-presenta-approfondimenti-e-innovazione-allabu-dhabi-money-expo-2025-302460196.html

Comunicato stampa - Responsabilità editoriale PrNewswire