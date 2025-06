Vantage presenta la sua competenza globale al Forex Traders Summit Dubai 2025

PORT VILA, Vanuatu, 3 giugno 2025 /PRNewswire/ -- Vantage Markets ha concluso una straordinaria presenza al Forex Traders Summit Dubai 2025 in qualità di partner ufficiale, ricevendo il prestigioso riconoscimento "Best Global Broker" e rafforzando la propria reputazione di leader mondiale nel trading multi-asset. Questo riconoscimento è stato assegnato dagli organizzatori del summit per attestare l'impegno di Vantage verso la trasparenza, il successo dei clienti e l'innovazione continua nel settore del trading. Oltre a ciò, il summit ha offerto a Vantage la piattaforma ideale per presentare la sua innovazione nel trading e le sue conoscenze globali attraverso tavole rotonde condotte da esperti e sessioni principali. Per concludere, Vantage ha ospitato un esclusivo evento privato per celebrare i suoi recenti traguardi.

Nel corso del summit di due giorni, Vantage è stata al centro dell'attenzione in una serie di tavole rotonde con Nibal Abu Assaly e Souhail Fadlallah, entrambi business development manager presso Vantage, insieme ad altri leader del settore. Queste discussioni dinamiche hanno riguardato le tendenze del mercato, i comportamenti commerciali istituzionali e approfondimenti su come i partecipanti al mercato affrontano le sfide di un'economia globale in continua evoluzione. Tra i punti chiave, quadri di riferimento riguardanti il posizionamento di mercato, tecniche di conferma delle tendenze e approfondimenti su come i trader solitamente affrontano strategie a lungo termine in mercati volatili.

Oltre alle tavole rotonde, Vantage ha partecipato a due sessioni principali di grande impatto. Il primo giorno, Souhail Fadlallah ha presentato "Navigare nella tempesta: prospettive sulla gestione strategica del rischio nei mercati volatili", illustrando ai partecipanti strategie praticabili per trasformare l'incertezza in opportunità attraverso una pianificazione disciplinata. Il secondo giorno, Nibal Abu Assaly ha presentato "Approfondimenti istituzionali: comprendere come i principali player si muovono sul mercato forex", evidenziando gli approcci adottati dalle principali istituzioni finanziarie per gestire la liquidità, anticipare i rischi e rispondere alle normative in evoluzione.

Per celebrare il successo del Forex Traders Summit e il riconoscimento ottenuto, Vantage ha organizzato un esclusivo afterparty al Billionaire Dubai. L'evento glamour ha riunito ospiti dalla comunità commerciale internazionale per una serata di lusso, networking e festeggiamenti.

La serata si è aperta con un vigoroso discorso di Marc Despallieres, amministratore delegato Vantage Markets, che ha condiviso la sua visione della partnership con Scuderia Ferrari HP, sottolineando la sinergia tra i due brand e l'impegno di Vantage nel mettere in discussione lo status quo e nel perseguire il progresso continuo nei rispettivi settori.

La celebrazione ha visto esibizioni dal vivo, un media wall dedicato per momenti fotografici esclusivi e cocktail e stuzzichini selezionati che hanno deliziato i partecipanti per tutta la serata. Con il passare della serata, la musica allegra e l'animata pista da ballo hanno trasformato il posto in un'esperienza after-party indimenticabile.

"La nostra presenza al Forex Traders Summit Dubai 2025 segna un capitolo importante nel nostro viaggio globale", spiega Despallieres. "Dalla leadership intellettuale al riconoscimento del settore e all'avvio di una partnership storica con Ferrari, questo evento ha catturato l'energia, gli obiettivi ambiziosi e i risultati positivi che danno impulso a Vantage".

Mentre Vantage continua ad ampliare la presenza del suo marchio a livello globale attraverso eventi e iniziative internazionali, rimane impegnata a offrire esperienze di trading di livello mondiale e a costruire connessioni significative con la sua community globale. Visitare Vantage Markets per ulteriori aggiornamenti.

Informazioni su Vantage

Vantage Markets (o Vantage) è un broker di CFD multi-asset che offre ai clienti l'accesso a un servizio agile e potente per il trading di contratti per differenza (CFD) – forex, materie prime, indici, azioni, ETF e obbligazioni.

Grazie a oltre 15 anni di esperienza del mercato, Vantage trascende il ruolo di broker e offre una piattaforma di trading affidabile, un'app di trading mobile pluripremiata e una piattaforma di trading intuitiva che offre ai clienti accesso a opportunità di trading.

trade smarter @vantage (Il trading più intelligente è @vantage)

AVVERTENZA SUL RISCHIO. I CFD sono strumenti complessi e comportano un rischio elevato di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. Prima di operare nel trading occorre assicurarsi di aver compreso quali siano i rischi.

Liberatoria: questo articolo è fornito esclusivamente a scopo informativo e non costituisce consulenza finanziaria, offerta o sollecitazione di prodotti o servizi finanziari. Il contenuto non è destinato ai residenti di alcun paese in cui tale distribuzione o utilizzo risulterebbero contrari alle leggi o ai regolamenti locali. Si consiglia ai lettori di richiedere una consulenza professionale indipendente prima di prendere qualsiasi decisione finanziaria o di investimento. L'affidabilità data alle informazioni presentate è esclusivamente a rischio e pericolo del lettore.

