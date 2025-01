VARTA Automotive si aggiudica il primo cliente di servizi connessi per Veicoli Pesanti

Il nuovo prodotto riduce i tempi di inattività nei veicoli commerciali

HANNOVER, Germania, 30 gennaio 2025 /PRNewswire/ -- Clarios, leader globale nelle tecnologie avanzate per le batterie, annuncia lo sviluppo di una nuova soluzione che mira a ridurre i tempi di sosta con motore al minimo nei veicoli pesanti. Varta, il marchio leader di Clarios nell'area EMEA, ha stipulato per questo prodotto il suo primo accordo commerciale con un operatore di flotte europeo. La soluzione è stata sviluppata per minimizzare il tempo di sosta con il motore al minimo dei mezzi, offrendo vantaggi economici e una significativa riduzione delle emissioni di CO₂.

Questa soluzione fa parte di Clarios Connected Services, che è stata presentata per la prima volta all'evento IAA Transportation di Hannover, in Germania, nel settembre 2024 e successivamente sperimentata in collaborazione con una flotta commerciale in Europa. Il programma pilota ha dimostrato l'efficacia della soluzione nel ridurre i tempi di inattività. Sulla base di questi risultati positivi, la soluzione viene ora implementata su altri veicoli all'interno della flotta del cliente.

"Questo traguardo sottolinea la domanda di soluzioni innovative che riducano i costi e contribuiscano alla sostenibilità", ha dichiarato Theres Gosztonyi, Vice President Aftermarket EMEA di Clarios. "La soluzione non solo offre risparmi sui costi del carburante, ma riduce anche significativamente le emissioni: una vera vittoria per i nostri clienti e per l'ambiente".

Risparmio reale e impatto ambientale

Riducendo i tempi di inattività, la soluzione riduce significativamente il consumo di carburante. I dati del progetto pilota indicano un risparmio fino a 1.300 euro per veicolo all'anno e una riduzione delle emissioni di CO₂ di circa 2.500 kg per veicolo all'anno. Questi risparmi non solo supportano gli obiettivi ambientali dei clienti e riducono i costi operativi, ma sottolineano anche l'importanza del monitoraggio del costo totale di proprietà (TCO) per gli operatori di autocarri. La soluzione offre una leva positiva significativa per l'ottimizzazione dei costi di gestione della flotta.

Soluzione incentrata sul cliente attraverso il miglioramento continuo

Il successo di questa soluzione deriva dalla continuativa collaborazione all'interno di Clarios, compresi i contributi dei colleghi di Glendale negli Stati Uniti, e di Hannover, in Germania, supportati da input regolari da parte delle flotte di autocarri nostre clienti. "Questo risultato dimostra l'importanza di lavorare come un unico team unito all'interno di Clarios", ha dichiarato Christina Yarnold, Director of Product Management, Connected Services, di Clarios. "Sfruttando l'esperienza dei nostri colleghi della ricerca e sviluppo a Glendale e Hannover, lavorando a stretto contatto con il team aftermarket e impegnandoci direttamente con i nostri clienti, siamo stati in grado di sviluppare e perfezionare rapidamente una soluzione che supera le aspettative. Insieme, stiamo fornendo una tecnologia che risolve i problemi del mondo reale, migliora l'esperienza del conducente e contribuisce a un futuro più sostenibile".

La soluzione è stata continuamente perfezionata per soddisfare le esigenze dei clienti, comprese le regolazioni dell'algoritmo per tenere meglio conto delle influenze energetiche dei pannelli solari e dei sistemi idraulici. È inoltre progettato per massimizzare i vantaggi delle batterie Clarios AGM per veicoli commerciali commercializzate da VARTA nell'area EMEA. AGM è l'acronimo di Absorbent Glass Mat, che è un tipo di batteria al piombo avanzata. Queste batterie sono note per la loro durata, le elevate prestazioni e la capacità di gestire scariche profonde, il che le rende ideali per applicazioni pesanti

Analisi intelligente dei dati per una maggiore efficienza e comfort del conducente

La nuova soluzione fornisce agli operatori delle flotte informazioni in tempo reale sulle prestazioni della batteria e del veicolo, contribuendo a migliorare il comfort del conducente e a supportare una gestione efficiente dell'energia. Per i veicoli pesanti con cabine attrezzate per dormire, questo monitoraggio affidabile è fondamentale per garantire comfort e sicurezza senza esaurimento imprevisto della batteria.

Uno sguardo al futuro

Con le sue innovative offerte di servizi connessi e sistemi multi-batteria, Clarios rimane all'avanguardia nel settore dei veicoli commerciali. Questa piattaforma consente agli operatori di flotte di rendere la fornitura di energia dei veicoli a prova di futuro attraverso algoritmi avanzati e analisi in tempo reale, contribuendo alla trasformazione digitale del settore. Clarios prevede che la nuova soluzione di riduzione dei tempi di minimo sarà ampiamente disponibile nell'area EMEA con il marchio VARTA nel 2025.

Informazioni su Clarios

Clarios è il leader globale nelle tecnologie avanzate per le batterie a bassa tensione per la mobilità. Le nostre batterie e soluzioni intelligenti alimentano quasi tutti i tipi di veicoli e si trovano in 1 auto su 3 oggi in circolazione. Con circa 18.000 dipendenti in oltre 100 paesi, offriamo una profonda esperienza ai nostri partner Aftermarket e OEM e affidabilità, sicurezza e comfort nella vita di tutti i giorni. Rispondiamo al pianeta con una rigorosa attenzione alla sostenibilità, promuovendo le migliori pratiche di sostenibilità e sostenendole in tutto il nostro settore. Lavoriamo per garantire che il 100% dei nostri prodotti venduti sia riciclabile e ricicliamo 8.000 batterie all'ora nella nostra rete. Clarios è una società in portafoglio di Brookfield.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2573556/5143036/Clarios_Logo.jpg Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2609664/Picture2LARGER_Clarios.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/varta-automotive-si-aggiudica-il-primo-cliente-di-servizi-connessi-per-veicoli-pesanti-302364438.html