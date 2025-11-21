VerifiedX stringe una partnership con Crypto.com riguardante soluzioni di custodia e liquidità istituzionale

Crypto.com fornirà anche funzionalità di trading OTC per VerifiedX

NEW YORK, 21 novembre 2025/PRNewswire/ -- Crypto.com e VerifiedX (VFX) Network (VerifiedX.io), la rete del popolo e una delle principali imprese mondiali nel settore delle infrastrutture di autocustodia e portafoglio Web3, oggi hanno annunciato che Crypto.com fornirà a VerifiedX un servizio di custodia sicuro di livello istituzionale e supporto alla liquidità per 1,5 miliardi di dollari in asset, nonché funzionalità di trading OTC.

Ai sensi di questo accordo le istituzioni idonee che utilizzano VerifiedX possono archiviare, gestire e contrattare in modo sicuro valute digitali tramite la piattaforma di custodia di livello istituzionale e regolamentata Crypto.com. Il servizio di custodia Crypto.com offre autorizzazioni multiutente, flussi di lavoro per la governance personalizzabili e soluzioni di custodia assicurate, soddisfacendo la domanda crescente di infrastrutture blockchain scalabili, a costo contenuto e conformi.

"Crypto.com Custody è stato progettato specificamente per soddisfare le aspettative dei clienti di livello istituzionale", spiega Eric Anziani, presidente e direttore operativo Crypto.com. "Siamo lieti di essere stati scelti da VerifiedX, un leader nello sviluppo di funzionalità di autocustodia e portafogli di asset digitali, per migliorare ulteriormente un'offerta di custodia consolidata per tutte le esigenze dei clienti".

"In quanto rete del popolo, la mission è chiara – rendere la custodia semplice, sicura e accessibile a livello globale. "La partnership stretta con Crypto.com eleva significativamente proprio questo spirito grazie alla migliore infrastruttura di custodia e liquidità della categoria", commenta la VerifiedX Foundation. "Integrando le funzionalità di custodia regolamentata e di trading OTC di livello mondiale sviluppate da Crypto.com, la rete rafforza il suo impegno nel fornire agli utenti e alle istituzioni il percorso più sicuro e scalabile per interagire con le risorse digitali nell'ecosistema VFX. Questo accordo promuove ulteriormente un'infrastruttura globale con opzioni di liquidità e custodia, supportando una nuova generazione di sviluppatori e utenti per pagamenti, risparmi, commercio e servizi di pubblica utilità sulla rete VerifiedX".

Si tratta dell'iniziativa più recente che unisce le forze di Crypto.com e VerifiedX, sulla scia della loro partnership iniziale per integrare Crypto.com Pay, la soluzione di pagamento Crypto.com, e i servizi on-ramp direttamente nei portafogli VerifiedX Switchblade, per offrire un'esperienza integrata, sicura e scalabile sia agli utenti comuni sia agli sviluppatori.

Crypto.com Custody offre servizi di custodia a istituzioni idonee e clienti con un elevato patrimonio netto attraverso una soluzione completa che pone al centro la sicurezza. I potenziali clienti interessati all'offerta di custodia Crypto.com possono inviare richieste di contatto su crypto.com/custody.

Informazioni su Crypto.comFondata nel 2016, Crypto.com è considerata affidabile da milioni di utenti in tutto il mondo ed è leader del settore in termini di conformità normativa, sicurezza e privacy. La nostra visione è semplice: Cryptocurrency in Every Wallet™. Crypto.com si impegna ad accelerare l'adozione delle criptovalute attraverso l'innovazione.

Informazioni su VerifiedXVFX (VerifiedX.IO) è la rete del popolo – è la prima rete decentralizzata completamente open source che è sia un livello 1 universale sia una sidechain/reliever chain specifica per bitcoin, allo scopo di autocustodia tokenizzata, archiviazione on-chain e commercio peer-to-peer di asset sia digitali che fisici. È possibile accedere alla moneta nativa della rete (VFX) direttamente nel portafoglio e risulta così possibile la coniazione di token bitcoin verificati (vBTC) con un peg di autocustodia evergreen 1:1 abbinato all'utilità di un contratto intelligente e a funzionalità complete di recupero degli asset per i fondi.

Offrire solide opzioni in-wallet e di autocustodia agli utenti comuni per pianificare, contrattare, risparmiare, spendere, prendere in prestito e depositare bitcoin, fondi VFX e asset digitali è il fondamento dell'etica VerifiedX. In quanto prima catena di supporto bitcoin e di livello 1 universale, VFX riduce drasticamente i costi di proprietà e i problemi per gli integratori e gli utenti di tutti i giorni in tutto il mondo e fornisce vari livelli di praticità, sicurezza e controllo autonomo dell'autocustodia.

Scopri di più su VerifiedX.io.

