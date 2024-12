Virgo Cosmetics rinnova la partnership con il Grande Fratello: un connubio di successo nel segno della bellezza

Milano, 19 dicembre. Virgo Cosmetics, eccellenza italiana nel settore della cosmetica, annuncia il rinnovo della collaborazione con il Grande Fratello, confermandosi per un altro ciclo come make-up ufficiale della Casa del reality più seguito dagli italiani. La decisione di prolungare l'accordo arriva dopo il grande successo ottenuto, sia in termini di visibilità che di risultati commerciali, con un incremento significativo delle vendite nei negozi ufficiali Virgo Cosmetics, nelle profumerie autorizzate e nel canale e-commerce.

Un progetto che unisce creatività e autenticità

A guidare questa collaborazione è Lorenzo Marchetti, Direttore Creativo di Virgo Cosmetics, che ha già avuto l’opportunità di entrare nella Casa del Grande Fratello per incontrare i concorrenti e lavorare con loro alla creazione di look unici e memorabili. Marchetti ha dichiarato: "Siamo felici di proseguire questa collaborazione di valore con un programma così iconico. Entrare nella Casa e lavorare a stretto contatto con i ragazzi è stato un momento di grande ispirazione. Ringraziamo Publitalia80, Mediaset ed Endemol Shine Italy per aver reso possibile questa straordinaria opportunità." Grazie a questa partnership, Virgo Cosmetics non si limita a fornire prodotti, ma racconta una visione innovativa della bellezza, coinvolgendo direttamente il pubblico.

Tutorial esclusivi per ispirare il pubblico

Uno degli obiettivi di questa rinnovata sinergia è quello di avvicinare i telespettatori al mondo del make-up attraverso nuovi tutorial esclusivi. Questi contenuti offriranno consigli pratici per riprodurre i look più amati della Casa, utilizzando prodotti Virgo Cosmetics di alta qualità, che si distinguono per la loro innovazione e attenzione ai dettagli.

Un futuro all’insegna dell’eccellenza

Con questo accordo, Virgo Cosmetics riafferma il suo ruolo di protagonista nel settore beauty, dimostrando la capacità di coniugare creatività, qualità e un forte legame con il pubblico. La collaborazione con il Grande Fratello sottolinea l’impegno dell’azienda nel portare la bellezza nella quotidianità, rendendola accessibile e personalizzabile per tutti. Questo rinnovo rappresenta molto più di un semplice accordo commerciale: è una celebrazione della capacità di creare valore attraverso il make-up, trasformando ogni look in una forma d’arte e ogni prodotto in un’esperienza unica.

Virgo Cosmetics e Grande Fratello: una partnership che si rafforza e continua a ispirare milioni di italiani, dentro e fuori dalla Casa.

Sito ufficiale di Virgo Cosmetics: www.virgocosmetics.it

Social media:

@virgocosmetics

@lorenzomarchetti