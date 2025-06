WF Holding Ltd annuncia il proprio debutto nel mondo delle criptovalute digitali

KUALA LUMPUR, Malesia, 24 giugno 2025 /PRNewswire/ -- Oggi WF Holding Ltd (codice azionario: WFF) ha annunciato ufficialmente il proprio ingresso nel settore delle criptovalute e la nomina di Bull Coin Asset Management Limited come consulente di settore. Obiettivo della collaborazione è fornire supporto nella ricerca di mercato, nella valutazione tecnologica e nello sviluppo di strategie di conformità. Questa mossa rappresenta un passo significativo per WF Holding Ltd nell'innovazione della tecnologia della blockchain e nella realizzazione di un ecosistema finanziario digitale. Guardando al futuro, l'azienda intende sfruttare l'innovazione tecnologica, le operazioni per la conformità e la collaborazione nell'ecosistema per favorire l'integrazione delle risorse digitali con l'economia reale, creando valore a lungo termine sia per gli azionisti che per i clienti.

Alla luce della rapida crescita del mercato delle criptovalute e dell'ampia applicazione della tecnologia della blockchain, WF Holding Ltd ha deciso di esplorare attivamente questo campo emergente per migliorare la propria competitività tecnologica e il suo potenziale di crescita futura. Bull Coin Asset Management Limited fornirà all'azienda un supporto completo per i successivi sforzi di espansione aziendale utilizzando la propria esperienza nella ricerca di asset digitali e risorse globali

L'azienda ha dichiarato: "Le criptovalute e la tecnologia della blockchain stanno rimodellando l'infrastruttura finanziaria e commerciale globale. Si tratta di un passaggio necessario per l'innovazione tecnologica e di una misura strategica per rispondere alla domanda dei clienti e del mercato".

Secondo le previsioni del rapporto di ricerca "2024-2029 China Cryptocurrency Industry Panorama Research and Development Forecast Report" (Rapporto previsionale di ricerca e sviluppo nel panorama del settore delle criptovalute in Cina, 2024-2029) a cura di Zero Power, il mercato delle criptovalute supererà i 10 trilioni di dollari USA entro il 2029, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 18,2%. Si prevede che la strategia di WF Holding Ltd non solo coglierà le opportunità del settore, ma promuoverà anche la profonda integrazione della tecnologia della blockchain con l'economia reale.

Richieste di informazioni da parte di investitori/media:Email: enquiry@winfung.com.myTel.: +603-7847 1828

