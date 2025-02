WMF arriva in Silicon Valley con un evento per l’ecosistema AI internazionale: appuntamento il 18 marzo a San Francisco

Sarà la Silicon Valley a ospitare la prima tappa americana dell’International Roadshow del WMF, con un evento di alto livello dedicato ad aziende, VC, startup ed esperti AI internazionali. Il Brand Internazionale di Search On Media Group, WMF - We Make Future, giunge dunque a San Francisco, il prossimo 18 marzo presso Innovit con un appuntamento imperdibile che descrive lo stato dell’arte dell’intelligenza artificiale, grazie alla presenza di aziende, big tech, esperti e principali stakeholder di settore. In programma anche la fase finale della startup competition dedicata a progetti AI che porterà nella Silicon Valley 4 Startup italiane e 4 americane. L’evento, ideato e organizzato da Search On e WMF - Fiera Internazionale sull’Innovazione AI, Tech & Digital, è supportato da ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane.

Search On Media Group atterra direttamente in Silicon Valley , nel cuore globale dell’Artificial Intelligence e dell’innovazione tecnologica, con WMF - We Make Future e un evento che promette di fare il punto su evoluzione e prospettive AI. Il 18 marzo a San Francisco, presso Innovit - Italian Innovation and Culture Hub, avrà dunque luogo un evento esclusivo, a posti limitati, che riunirà aziende, esperti AI, VC e investitori dell’ambito, e startup con applicazioni di AI, per una panoramica sullo stato dell’arte della tecnologia, e importanti occasioni di business e connessione, utili alla creazione di sinergie globali.

L’evento, che rappresenta la prima tappa americana dell’International Roadshow del WMF, è supportato da ICE- Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, e costituisce opportunità unica per aziende, investitori e startup impegnati nell’innovazione tecnologica e nella diffusione del Made in Italy nel mondo, di accedere al ricco ecosistema della Silicon Valley.

«Sarà un momento strategico per connettere il nostro ecosistema dell’innovazione con quello della Silicon Valley, favorendo nuove sinergie globali e opportunità di business» spiega Cosmano Lombardo, CEO di Search On Media Group e ideatore di WMF«L’Intelligenza Artificiale è oggi una leva fondamentale per la crescita economica e l’evoluzione industriale, e questo evento ci permette di confrontarci con investitori, aziende e stakeholder internazionali che stanno definendo il futuro di questa tecnologia. Portare in Silicon Valley 4 startup italiane e 4 americane significa creare un ponte concreto tra due mercati chiave, supportando lo sviluppo di progetti innovativi e valorizzando la competitività europea nel panorama globale. Le migliori startup arriveranno poi a Bologna per il WMF 2025, ampliando ulteriormente le opportunità di networking e crescita. Ringrazio ICE per il supporto a questa iniziativa, che come molte altre progettualità del WMF, contribuisce a promuovere la cultura, l’imprenditorialità e l’innovazione Made in Italy nel mondo.»

18 marzo 2025 – in programma talk, panel e finale della startup competition

A partire dalle ore 17.30 e fino alle 21.30 presso 710, Sansome Street - San Francisco (CA), largo allora ad un programma che esplora l’AI attraverso molteplici lenti, spaziando dai talk condotti da esperti internazionali, a panel di discussione con VCs e investitori con focus sul settore degli investimenti per analizzare nuove prospettive e opportunità direttamente con alcuni dei principali stakeholder globali. Tra gli ospiti già confermati anche gli speaker Luc Julia Co-Creator Siri, CSO Groupe Renault, Simona Capecedi Google, Alicia Hanf, Head of Institutional Ecosystem Partnerships LG NOVA, LG Electronics e Nestor Maslej Research Manager di HAI - Human Centered Artificial Intelligence Stanford University e alcuni rappresentanti di acceleratori e investitori internazionali come Alfredo Coppoladi US Market Access Center, Jonathan Speeddi Alchemist Accelerator e Shweta Agrawal di Google.

Oltre agli spazi di discussione e di approfondimento, ampia l’attenzione riservata alle 4 startup italiane e alle 4 americane nell’accesa finale californiana della competition per startup A .

Le 8 startup avranno infatti la possibilità di presentare i propri progetti innovativi alla giuria di VC, investitori e stakeholder presenti, indicando inoltre, in che modo il loro progetto utilizzi l’artificial Intelligence per rispondere a una o più delle 12 Sfide del Futuro individuate da WMF. Obiettivo della call infatti, non è solo offrire visibilità e supporto concreto allo sviluppo delle startup più meritevoli, ma anche mettere in luce come la tecnologia AI possa essere posta al servizio del bene comune, rispondendo ad alcune delle sfide globali più urgenti. Le 4 startup italiane e le 4 americane saranno selezionate dalla call attualmente aperta: è possibile candidarsi entro il 28/02 compilando il form nella pagina dedicata.

È inoltre possibile per aziende interessate a collaborare nell’ambito dell’evento in Silicon Valley del WMF, richiedere maggiori informazioni sulle opportunità di coinvolgimento e sponsorizzazione compilando il form nella pagina dedicata.

WMF - Fiera Internazionale sull’Innovazione: AI, Tech e Digital

Il 4 - 5 - 6 GIUGNO 2025, presso BolognaFiere, torna il WMF - We Make Future, fiera internazionale certificata interamente dedicata al mondo dell’innovazione. Manifestazione di richiamo globale, riunisce annualmente il meglio dell’innovazione digitale e sociale, i principali player internazionali, startup, scaleup, investitori, istituzioni, università ed enti non-profit. Con più di 70.000 presenze da 90 Paesi nel 2024, +700 tra sponsor ed espositori, oltre 1.000 speaker e ospiti da tutto il mondo, 3.000 tra startup e investitori e un portafoglio di investimenti pari a 1.300 miliardi, il WMF è la Fiera internazionale di riferimento per il mondo dell’innovazione.

Search On Media Group - Humans Leading Innovation

Dal 2004 l'azienda ha l'obiettivo di diffondere la cultura digitale gestendo community, supportando attività di condivisione e svolgendo consulenza strategica e operativa, con il reparto Search On Consulting, nel settore del Digital Marketing e della Digital Transformation per grandi aziende. Dall’esperienza e dalla professionalità di Search On Media Group nascono poi la Business Unit Education - che organizza il WMF e altri eventi formativi - e la piattaforma ibrida.io - che gestisce eventi online, ibridi e offline, in modo personalizzabile e flessibile.

