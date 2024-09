Wondershare PDFelement 11: pionieristiche soluzioni PDF intelligenti con AI avanzata e integrazione cloud

VANCOUVER, British Columbia, 5 settembre 2024 /PRNewswire/ -- Wondershare è lieta di presentare PDFelement 11, la versione più recente del nostro software fiore all'occhiello per l'editing PDF. Questa versione rappresenta un importante passo avanti nel nostro impegno per l'offerta di soluzioni PDF intelligenti, con progressi rivoluzionari nelle funzionalità dell'AI e una collaborazione fluida tra i dispositivi basata sul cloud.

Con PDFelement 11, Wondershare amplia i confini del possibile nell'ambito della gestione del formato PDF grazie all'integrazione di potenti funzionalità di AI e a un'avanzata sincronizzazione multi-dispositivo, per offrire agli utenti un'esperienza senza paragone. Questa versione è stata progettata per semplificare i flussi di lavoro, migliorare l'efficienza e soddisfare le esigenze dinamiche dei moderni ambienti di lavoro digitali.

Caratteristiche principali di PDFelement 11:

Sandra Huang, responsabile PR senior di Wondershare Technology, ha commentato: "PDFelement 11 rappresenta un progresso notevole nelle soluzioni PDF intelligenti. Grazie alle avanzate funzionalità AI e all'integrazione senza problemi con il cloud, gli utenti possono lavorare in modo efficiente e più semplice che mai su qualsiasi dispositivo. Puntiamo a fornire uno strumento in grado di supportare totalmente i dinamici flussi di lavoro digitali moderni".

Compatibilità e prezzo

Wondershare PDFelement è disponibile per Windows, Mac, Android e iOS, con prezzi a partire da $29,99 all'anno. Per scoprire le versioni di prova e i download gratuiti visitare il sito https://pdf.wondershare.com/. Per ulteriori informazioni su PDFelement seguire l'azienda su YouTube, Facebook, Twitter e Instagram.

Informazioni su Wondershare

Wondershare è un'azienda software rinomata a livello mondiale che si impegna per fornire soluzioni innovative destinate all'uso privato e professionale. Leader nello sviluppo di prodotti per la creatività e la produttività, Wondershare ha ottenuto riconoscimenti prestigiosi da organizzazioni del calibro di The Shorty Awards, G2 e GetApp. La missione di Wondershare è incoraggiare le persone a coltivare le proprie passioni e a costruire un mondo più creativo. Con oltre 100 milioni di clienti in 150 paesi, l'azienda offre agli utenti la possibilità di accedere a diverse soluzioni software per l'editing di video e di PDF, il ripristino dei dati, diagrammi, grafici e molto altro ancora. Con il suo spirito di collaborazione, Wondershare si impegna a fornire software di qualità elevata e di facile utilizzo che permette di dare vita alle idee creative di privati e aziende.

