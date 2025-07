Work Secure: DPI, abbigliamento tecnico e servizi su misura – l’approccio di un brand diventato riferimento europeo

Milano – 14 luglio 2025 - In un contesto economico in cui la sicurezza sul lavoro è diventata un valore imprescindibile e una leva strategica per le imprese moderne, Work Secure si afferma da oltre quindici anni come partner di riferimento nel settore dell’antinfortunistica professionale.

L’azienda, con sede in Italia e operatività estesa in tutta Europa, ha costruito la propria identità attorno a una visione chiara: rendere la protezione dei lavoratori un elemento concreto, accessibile e personalizzabile, senza mai scendere a compromessi sulla qualità.

Fondata con l’obiettivo di supportare le aziende nell’adozione di standard di sicurezza sempre più elevati, Work Secure offre un servizio integrato che combina prodotti certificati, una piattaforma digitale evoluta e una gamma di servizi tecnici ad alto valore aggiunto. Il portale e-commerce – raggiungibile all’indirizzo www.worksecure.it – rappresenta il fulcro dell’ecosistema aziendale: intuitivo, aggiornato e progettato per rispondere alle esigenze operative di realtà di ogni settore e dimensione.

Oltre 10.000 articoli compongono il catalogo digitale, tutti selezionati secondo i più rigorosi standard in termini di sicurezza e affidabilità. DPI, come caschi protettivi, maschere filtranti, guanti antitaglio, scarpe antinfortunistiche e imbracature anticaduta costituiscono lo scheletro dell’offerta, affiancati da un’ampia gamma di abbigliamento tecnico pensato per resistere a condizioni operative complesse.

Particolarmente rilevante è la sezione dedicata all’abbigliamento da lavoro rinfrescante, una soluzione ideale per affrontare le giornate più calde senza rinunciare a comfort e sicurezza. Giacche leggere traspiranti, maglie rinfrescanti, pantaloni tecnici estivi e indumenti termoregolanti vengono progettati per coniugare ergonomia e funzionalità, riducendo l’affaticamento e migliorando la produttività in ambienti con alte temperature.

Tutto l’abbigliamento da lavoro disponibile può essere personalizzato per rispondere all’identità visiva dell’azienda cliente. Tecniche come la stampa serigrafica, il colorprint, le patches termosaldate e gli scudetti amovibili permettono di creare uniformi coerenti con il brand aziendale, rafforzando il senso di appartenenza e la riconoscibilità anche nei contesti più complessi.

L’eccellenza dell’offerta si riflette anche nelle collaborazioni strategiche con i principali marchi del settore. Brand come Petzl, Cofra, Irudek, Tractel, Guide Gloves, U-Power, Dunlop Boots e DPI Sekur sono solo alcuni dei nomi presenti a catalogo, scelti per l’affidabilità, l’innovazione tecnologica e la piena conformità normativa.

Tuttavia, Work Secure non si limita alla sola fornitura di prodotti. L’azienda affianca quotidianamente le imprese con servizi tecnici specializzati. Fra gli interventi più richiesti si segnalano il Fit Test per la verifica dell’efficacia delle maschere filtranti, la revisione imbracature e DPI per i lavori in quota, la manutenzione e la taratura dei rilevatori Gas Alert – strumenti essenziali per il monitoraggio dell’aria in ambienti industriali. A questi si aggiunge il servizio di outsourcing del magazzino, una soluzione logistica che consente di ottimizzare la gestione delle scorte e garantire continuità operativa senza interruzioni.

L’esperienza digitale su www.worksecure.it è pensata per essere semplice e sicura: ogni prodotto è corredato da una scheda tecnica dettagliata, i filtri avanzati permettono di individuare rapidamente le soluzioni più idonee, e la gestione degli ordini è ottimizzata per garantire spedizioni rapide, nella stessa giornata per gli acquisti effettuati entro le ore 12:00. Le consegne sono gratuite per ordini superiori a 49,90 euro, e i pagamenti avvengono tramite circuiti protetti come PayPal e carta di credito.

Un team di assistenza clienti altamente qualificato completa il supporto, affiancando l’utente in ogni fase del processo: dalla consulenza prevendita all’assistenza post-acquisto, fino alla formazione all’uso dei dispositivi più tecnici.

In un mercato dove la sicurezza assume un ruolo sempre più centrale, infine, Work Secure si conferma come partner strategico per le imprese che desiderano tutelare il proprio capitale umano, crescere nel rispetto delle normative e affrontare con competenza e lungimiranza le sfide di un ambiente di lavoro in continua evoluzione.

