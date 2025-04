Zenadent: oltre trent’anni di innovazione e professionalità nell’odontoiatria e implantologia a Genova

Milano – 17 aprile 2025. Trent’anni di attività, un team altamente qualificato, tecnologie di ultima generazione e un approccio centrato sul paziente: Zenadent rappresenta oggi una delle realtà odontoiatriche più consolidate e all’avanguardia del panorama ligure. Lo studio, guidato dal Dott. Fabio Schirripa, ha fatto dell’innovazione un elemento distintivo, integrandola in ogni fase del percorso clinico e mantenendo al centro la relazione umana.

Dall’inizio della sua attività, Zenadent ha investito in ricerca e aggiornamento continuo, anticipando le trasformazioni della professione dentistica. L’introduzione di strumenti come la Tac Cone Beam 3D, specificamente progettata per l’ambito odontoiatrico, ha consentito allo studio di affinare le procedure diagnostiche e rendere gli interventi sempre più mirati e minimamente invasivi.

Alla diagnostica avanzata si affianca un laboratorio interno – Zenalab – dotato di tecnologie all’avanguardia nel contesto nazionale, come la fresatrice Datron D5, che permette la realizzazione rapida e precisa di protesi su misura.

Questa integrazione tra progettazione digitale e produzione diretta consente allo studio di offrire soluzioni completamente personalizzate, con un controllo costante sulla qualità e sui tempi. Ma la tecnologia, da sola, non basta. È la filosofia dello studio a fare la differenza: ogni paziente viene accolto con attenzione, accompagnato in un percorso di cura che tiene conto delle sue esigenze cliniche, psicologiche e personali.

Il team di Zenadent è composto da cinque professionisti che condividono non solo competenze tecniche, ma una visione comune: far sentire ogni paziente a proprio agio, anche nelle situazioni più complesse. L’ambiente è progettato per favorire il dialogo, ridurre l’ansia e costruire un clima di fiducia duratura.

Uno dei settori di punta dello studio è l’implantologia dentale, ambito in cui Zenadent ha raggiunto un alto livello di specializzazione. La procedura, indicata per la sostituzione di elementi dentari mancanti, viene eseguita con metodologie all’avanguardia come l’implantologia a carico immediato, che consente l’inserimento di denti provvisori fissi nella stessa seduta dell’intervento. Questo approccio, associato alla sedazione cosciente, permette di ridurre i tempi di recupero e aumentare il comfort del paziente.

A seconda delle esigenze cliniche, lo studio utilizza tecniche differenti – dagli impianti zigomatici all’Eagle Grid, fino alle protesi Toronto Bridge – rendendo possibile l’intervento anche in casi complessi, come quelli con severa perdita ossea. L’utilizzo di materiali biocompatibili, come il titanio puro, garantisce una perfetta osteointegrazione e risultati stabili nel tempo.

Accanto alla componente chirurgica, grande attenzione è dedicata alla fase post-operatoria e alla prevenzione: ogni paziente riceve indicazioni personalizzate per il mantenimento dell’impianto, che includono controlli periodici, igiene professionale e supporto continuo da parte dello staff.

Zenadent si distingue, dunque, per una visione integrata e contemporanea dell’odontoiatria: alta tecnologia, attenzione alla persona e aggiornamento scientifico costante. In un contesto in cui il benessere orale incide sempre più sulla qualità della vita, lo studio rappresenta un vero e proprio punto di riferimento per chi cerca una cura completa, duratura e costruita su misura.

Maggiori informazioni: Uff stampa Zenadent | www.zenadent.it | info@zenadent.it

