ZTE ospita a San Paolo il Broadband User Congress 2026, dedicato al tema "Monetize Your Intelligent Broadband"

SAN PAOLO, 13 maggio 2026 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), fornitore leader a livello globale di soluzioni integrate per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ha ospitato con successo il Broadband User Congress, dedicato al tema "Monetize Your Intelligent Broadband". L'evento ha riunito oltre 300 senior executive di provider di servizi Internet, operatori, enti governativi, associazioni di settore e partner dell'ecosistema provenienti da tutta l'America Latina. In risposta alla duplice esigenza di ridurre i costi delle reti a banda larga e migliorarne l'efficienza, insieme alla necessità di innovare i servizi per la casa, durante il congresso è stata presentata una suite completa di soluzioni intelligenti per la monetizzazione della banda larga, pensate per rispondere alle esigenze specifiche dei diversi scenari in America Latina. Queste soluzioni aiutano operatori e ISP a superare i tradizionali modelli di business basati esclusivamente sulla connettività, incrementare l'ARPU dei servizi di rete di base, diversificare le fonti di ricavo e ridefinire la competitività del settore.

Fang Hui, Senior Vice President di ZTE, è intervenuto alla conferenza con un keynote speech, dichiarando: "Con oltre 20 anni di presenza in America Latina, ZTE ha realizzato centinaia di progetti strategici e servito oltre 100 milioni di utenti in Brasile. Guardando al futuro, continueremo a promuovere esperienze utente premium attraverso l'innovazione tecnologica, a generare nuove opportunità di crescita tramite partnership win-win e ad accelerare la trasformazione industriale con l'AI. Facendo leva sulle nostre capacità full-stack 'Connectivity + Computing', siamo impegnati a costruire un ecosistema digitale aperto e intelligente e a creare nuovo valore insieme ai partner latinoamericani".

Durante l'evento, rivolgendosi ai mercati degli operatori e degli ISP, ZTE ha presentato concept innovativi per la gestione delle reti e un portafoglio aggiornato di prodotti e soluzioni, traducendo la visione strategica di "Monetize Your Intelligent Broadband" in modelli commerciali concreti, implementabili e redditizi.

Per lo sviluppo delle reti a banda larga degli operatori, ZTE si impegna a costruire reti di eccellenza per ogni cliente.

Nell'ambito delle reti di accesso, le soluzioni FTTx di ZTE per la monetizzazione della banda larga riducono le barriere alla realizzazione della rete grazie a OLT leggere. Integrano inoltre CEM+AI per consentire un'analisi più precisa della qualità del servizio e attività di marketing più mirate.

Le soluzioni ampliano anche le opportunità nel mercato B2B, grazie a prodotti innovativi come campus interamente ottici basati su AI e AI Interactive Flat Panel. In questo modo, aiutano a bilanciare riduzione dei costi, miglioramento dell'efficienza e crescita dell'ARPU, generando nuovo valore dalla rete.

Insieme al sistema ODN intelligente end-to-end, offrono inoltre un supporto solido lungo l'intero ciclo di vita della rete.

Per la banda larga domestica, ZTE fa leva su solide competenze tecnologiche e su una continua innovazione nell'AI per garantire un TCO ottimale. Qualità del servizio, controllo intelligente ed evoluzione nel lungo periodo sono alla base di questo approccio.

Nell'ambito della connettività smart, AI Wi-Fi 7 rappresenta il cuore della proposta. Grazie ai vantaggi in termini di specifiche, copertura, controllo, hardware e software, oltre che di supply chain, aiuta gli operatori a ottimizzare il TCO e a scegliere le soluzioni più adatte in modo mirato. Strategie di offerta personalizzate consentono inoltre agli operatori di superare le logiche basate esclusivamente sul prezzo e costruire un vantaggio competitivo differenziato.

Nei servizi smart home a valore aggiunto, le capacità dei large model potenziano AI O&M, AI cameras e AI Smart View. Queste soluzioni creano nuove esperienze domestiche che integrano controllo intelligente, fitness, intrattenimento e sicurezza, favorendo il passaggio dalla connettività di base a servizi ad alto valore.

Nelle operation smart, la piattaforma SCP abilita la gestione unificata di tutti i dispositivi domestici e supporta diagnostica da remoto, ottimizzazione con un solo clic, blocco dei dispositivi rubati e marketing VAS mirato. La piattaforma riduce i costi di O&M, stabilizza i ricavi e aiuta gli operatori a costruire sistemi efficienti per una monetizzazione sostenibile.

ZTE supporta gli ISP nell'incrementare i ricavi, favorendo implementazioni più agili e maggiore efficienza attraverso soluzioni convergenti.

Light PON consente una realizzazione della rete rapida ed economicamente efficiente, riducendo il time-to-market e aiutando gli ISP a cogliere tempestivamente le nuove opportunità.

Light OTN presenta un design ad alta densità 12.8T-in-2U e una gestione semplificata tramite WebGUI. Supporta la trasmissione 1.6T su singola lunghezza d'onda, il deployment zero-touch e l'attivazione plug-and-play, riducendo i costi di implementazione e la complessità O&M, garantendo al tempo stesso un TCO ottimale.

Light IP Network offre una convergenza IP end-to-end più snella, dal CPE all'accesso, fino all'aggregazione e al backbone. Basata su un'architettura aperta e unificata, su un'evoluzione fluida dei prodotti e su un O&M semplificato e potenziato dall'AI, abilita l'integrazione di reti eterogenee e tutela la sostenibilità operativa degli ISP nel lungo periodo.

Oltre alle soluzioni basate sui diversi scenari applicativi, l'evento ha presentato tre partnership di particolare rilievo. ZTE ha lanciato il set-top box TV 3.0 di nuova generazione, segnando una nuova fase nell'evoluzione della TV digitale in Brasile. ZTE e MediaTek hanno inoltre presentato congiuntamente soluzioni Wi-Fi 7 e 10G PON pensate per scenari premium in ambito domestico e per le piccole e medie imprese, consentendo agli operatori di intercettare segmenti di utenti ad alto valore. Infine, Qualcomm e ZTE stanno collaborando per definire la prossima generazione di infrastrutture di rete per l'era dell'AI. Questa collaborazione unisce le piattaforme Wi-Fi e FWA AI-native di Qualcomm alla leadership di ZTE nelle soluzioni di accesso e networking.

Lu Maoliang, Presidente di ZTE Brazile, ha sottolineato che il Brasile rappresenta un mercato strategico chiave nel piano di sviluppo globale di ZTE. Con 25 anni di attività localizzata in America Latina, ZTE ha fornito servizi a oltre 100 operatori e ISP, ha implementato più di 60.000 chilometri di fibra ottica e ha raggiunto oltre 30 milioni di famiglie in tutta la regione. Lu ha evidenziato come il congresso risponda in modo puntuale alle esigenze dei clienti locali, con l'obiettivo non solo di offrire tecnologie e prodotti all'avanguardia, ma anche di contribuire al successo commerciale sostenibile dei clienti.

Guardando al futuro, guidata dalla visione "Monetize Your Intelligent Broadband", ZTE continuerà a rafforzare la propria presenza in Brasile e nel più ampio mercato latinoamericano. Facendo leva sulle proprie capacità tecnologiche full-stack "Connectivity + Computing", ZTE collaborerà con operatori locali e partner dell'ecosistema per accompagnare l'evoluzione della banda larga intelligente dall'espansione della copertura di rete a un modello operativo basato sul valore. L'azienda favorirà una crescita sostenibile e di alta qualità del settore regionale delle comunicazioni e contribuirà, insieme ai partner, a definire una nuova visione per lo sviluppo dell'economia digitale brasiliana.

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