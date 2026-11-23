La ministra degli Esteri della Repubblica Democratica del Congo, Thérèse Kayikwamba Wagner, teme che l'accordo tra cinque Paesi dell'Ue, tra i quali la Germania, e il Ruanda per inviare in quest'ultimo Paese richiedenti asilo da rimpatriare finisca per alimentare le attività destabilizzanti che Kigali conduce da anni nella parte orientale del grande Paese africano.

Kinshasa teme che il nuovo piano consenta al Ruanda di convogliare fondi europei verso i ribelli che finanzia e di "distogliere l’attenzione dal ruolo destabilizzante" del Paese di Paul Kagame "nella regione dei Grandi Laghi", ha dichiarato a Politico.eu la ministra degli Esteri congolese.

"È sconcertante - ha aggiunto - vedere che un Paese che si trova al centro non solo di instabilità e conflitti, ma anche di spostamenti di popolazioni e migrazioni forzate, venga percepito come un rifugio sicuro e come un partner credibile per far rispettare il diritto internazionale". Per la ministra, i Paesi europei in questione (Austria, Germania, Olanda, Danimarca e Grecia) "scelgono consapevolmente di voltarsi dall’altra parte".