Un video documenta lo schianto tra un aereo dell'American Airlines, caduto poi nel fiume Potomac a Washington, e un elicottero militare americano. La clip, diffusa anche dalla Cbs, mostra in lontananza un'esplosione nell'area dell'aeroporto Reagan, nella capitale degli Stati Uniti.

EarthCam video captures the moment a Black Hawk helicopter collided with a regional jet carrying 64 people on its descent into Ronald Reagan National Airport just outside Washington, D.C. on Wednesday night, causing it to crash into the Potomac River below. A rescue operation is… pic.twitter.com/94w1UAFZpW