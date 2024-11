L'aereo vola sul vulcano in Islanda. I passeggeri di un volo di linea hanno assistito ad uno spettacolo speciale durante il passaggio sulla penisola di Reykjanes. Un vulcano del sistema del Sundhnukur ha salutato il passaggio dell'aereo con un'eruzione. Nella penisola, l'attività vulcanica è ripresa nel 2021 dopo un 'silenzio' di circa 800 anni.

My life has peaked. Nothing is ever topping this. Volcano erupted last night in Iceland pic.twitter.com/x2sqlJTwym