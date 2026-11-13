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Germania, il sondaggio: AfD vola e stacca Cdu/Csu

Se i tedeschi andassero al voto questa domenica per le elezioni parlamentari, Alternative fur Deutschland - guidata da Alice Weidel - otterrebbe il 28%

Alice_Weidel - (Fotogramma)
Alice_Weidel - (Fotogramma)
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13 novembre 2026 | 14.59
Roberto Grossi
LETTURA: 1 minuti

Afd nettamente primo partito in Germania, con un ampio vantaggio su Cdu/Csu). Se i tedeschi andassero al voto questa domenica per le elezioni parlamentari, Alternative fur Deutschland - guidata da Alice Weidel - otterrebbe il 28%, con una crescita del 2% rispetto al rilevamento della settimana precedente. Il blocco conservatore, formato dall'Unione Cristiano-Democratica (Cdu) e dall'Unione Cristiano-Sociale (Csu), si attesterebbe al 22%, cedendo l'1% rispetto al precedente sondaggio, come afferma l'inchiesta Zdf-Politbarometer di Forschungsgruppe Wahlen.

Anche i Socialdemocratici – attualmente al governo in coalizione con i conservatori – perdono un punto, scendendo al 13%. I Verdi guadagnano due punti percentuali e, con il 15%, si posizionerebbero al terzo posto. Il partito La Sinistra (Die Linke) cala di un punto percentuale, attestandosi sul 10%. Secondo il sondaggio, la coalizione di governo attuale non disporrebbe più di una maggioranza di seggi al Bundestag, la camera bassa del parlamento, sottolinea la Dpa. Per la rilevazione, tra il 10 e il 12 novembre sono stati intervistati – telefonicamente e online – 1.297 aventi diritto al voto.

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