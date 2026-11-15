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Collaboratore Downing Street sotto accusa, 'scrive' per Burham con Ai mentre sorseggia prosecco

Lo rivela il Daily Mail secondo cui il passeggero di un treno avrebbe scoperto che il consulente stava mettendo a punto le dichiarazioni sul costo della vita per il premier con l'aiuto dell'assistente Ia

Andy Burnham - (Afp)
Andy Burnham - (Afp)
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15 novembre 2026 | 11.30
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

ChatGpt e prosecco. Questi gli 'ingredienti' che un collaboratore di Downing Street, autore di discorsi, sarebbe stato sorpreso a 'utilizzare' mentre preparava dichiarazioni sul costo della vita per il premier Andy Burnham. Lo rivela il Daily Mail secondo cui sarebbe accaduto tutto venerdì, sul treno delle 17.03 da Londra Euston a Holyhead, quando un passeggero avrebbe scoperto che il consulente stava mettendo a punto l'intervento con l'aiuto dell'assistente Ia. E, si legge, forse per rendere più 'emotive' le dichiarazioni del premier, sorseggiava un prosecco, mentre 'rifiniva' il discorso che Burnham avrebbe fatto all'appuntamento di ieri a Llandudno.

"Deve essere un lavoro che mette sete scrivere discorsi per Burnham - ha commentato Lee Anderson di Reform Uk - I suoi socialisti amanti delle bollicine non hanno alcun piano per affrontare la crisi del costo della vita". E ha accusato: "E' un primo ministro artificiale che non ha la minima idea di cosa creda o di cosa stia facendo".

Ancora, continua il giornale che pubblica alcune foto ma non il nome del collaboratore sotto accusa, durante il lavoro su un discorso è stato visto consultare ChatGpt per trovare il modo di migliorare un passaggio con riferimenti a Margaret Thatcher e anche mettere in ordine riferimenti al costo della vita mentre lavorava sul treno. Il premier, fanno notiare invece da Downing Street, "scrive la maggior parte dei suoi interventi e non c'è stata un'eccezione".

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