Andrew Mountbatten-Windsor nei file Epstein: nuova foto sdraiato su donne e con Maxwell

Nuovi documenti rilasciati dal Dipartimento di Giustizia mostrano immagini inedite dell'ex principe, tra volti oscurati e polemiche sulla trasparenza.

Andrea Mountbatten-Windsor - (Afp)
Andrea Mountbatten-Windsor - (Afp)
20 dicembre 2025 | 10.56
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Tra le migliaia di pagine e centinaia di foto rilasciate dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti relative al defunto finanziere condannato per reati sessuali Jeffrey Epstein, compaiono anche immagini dell'ex principe Andrea Mountbatten-Windsor che lo ritraggono sdraiato sulle gambe di più persone in abiti femminili, con la testa poggiata sul grembo di una donna, mentre Ghislaine Maxwell sorride dall’alto. I materiali, caricati ieri sera sul sito del Dipartimento sono stati pesantemente redatti per tutelare le vittime le "oltre 1.200 vittime".

La pubblicazione segue l’obbligo imposto dall’Epstein Files Transparency Act, che prevedeva la messa a disposizione di tutti i documenti relativi alle indagini entro venerdì notte. Epstein era morto nel 2019 in carcere a New York mentre attendeva il processo per traffico sessuale; la sua morte era stata classificata come suicidio. Tra le immagini pubblicate compaiono anche Maxwell davanti a 10 Downing Street, l’ex presidente Bill Clinton e l’attore Kevin Spacey in contesti privati, così come Mick Jagger e Bill Gates, con molti volti oscurati.

Il principe Andrea, che nega ogni accusa di molestie sessuali su Virginia Giuffre, donna adescata da Epstein, aveva già pagato milioni di dollari per chiudere una causa civile nel 2022. L’ex duca di York ha lasciato i suoi incarichi reali nel 2019, e la pubblicazione dei documenti ha riacceso l’attenzione sul suo legame con Epstein, portando lo scorso ottobre il re a privarlo dello stile di Sua Altezza Reale e del titolo di principe. Molti politici statunitensi hanno criticato il silenzio del principe, che non ha risposto entro il termine fissato per un’intervista sulle vicende Epstein.

