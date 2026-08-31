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Trovare l'anima gemella su Whatsapp? Il prete-tinder che fa incontrare i single cattolici

Grazie al suo sistema di dating si sono sposate 1280 persone, numero inteso per singoli individui coinvolti

Matrimonio - Archivio
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31 agosto 2026 | 11.56
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Trovare l'anima gemella su Whatsapp? È possibile. A riuscirci è Fernando Cuevas, un prete spagnolo dell'Opus Dei che mette in contatto i cattolici single, alla ricerca di una relazione, attraverso un questionario e l'app di messaggistica istantanea.

Secondo quanto riferito dallo stesso Cuevas all'agenzia di stampa cattolica spagnola 'ACI Prensa', grazie al suo sistema di dating si sono sposate 1280 persone, numero inteso ai singoli individui coinvolti. Il sacerdote ha raccontato di ricevere oltre 50 messaggi al giorno in cui gli viene di partecipare. Per farlo bisogna avere più di 25 anni e frequentare la messa della domenica.

Il metodo? È piuttosto semplice. Cuevas raccoglie le informazioni degli utenti, tra cui età, città, professione, interessi e caratteristiche desiderate nel partner. Poi confronta i profili e suggerisci i possibili match considerando diversi fattori, come l'età e la distanza geografica. Il progetto in poco tempo è cresciuto e dopo la Spagna, ha raggiunto l'America Latina tra cui Argentina, Colombia e Perù.

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