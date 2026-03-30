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Argentina, 15enne spara in una scuola: morto uno studente, 8 i feriti

La sparatoria nella città di San Cristobal, il sospetto è stato arrestato

Il 15enne armato nella scuola di San Cristobal, in Argentina, ripreso in un filmato diffuso sui social media
Il 15enne armato nella scuola di San Cristobal, in Argentina, ripreso in un filmato diffuso sui social media
30 marzo 2026 | 18.07
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Un 15enne ha aperto il fuoco in una scuola in Argentina uccidendo uno studente e ferendo 8 persone. I fatti, hanno spiegato fonti governative locali, sono avvenuti nella città di San Cristobal, nell'Argentina centrale.

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Il sospetto assalitore è stato arrestato. Al momento sono ignoti i motivi per cui ha aperto il fuoco in una scuola. Secondo media locali, la vittima sarebbe un 13enne. Sui social arrivano intanto le prime immagini dello studente armato all'interno dell'edificio.

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Argentina argentina sparatoria scuola sparatoria scuola argentina
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