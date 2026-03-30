Un 15enne ha aperto il fuoco in una scuola in Argentina uccidendo uno studente e ferendo 8 persone. I fatti, hanno spiegato fonti governative locali, sono avvenuti nella città di San Cristobal, nell'Argentina centrale.

🚨 #URGENTE 🚨 Un alumno de 15 años entró armado a la Escuela N°40 "Mariano Moreno", mató a un compañero (la víctima tendría 13 años) e hirió a varios.



📍 Ocurrió en la ciudad de San Cristóbal, en Santa Fe.#argentina #santafe #video #viral #videoviral #videosvirales pic.twitter.com/OBilzdW2ri — Líneas de Noticias (@LineasNoticias) March 30, 2026

Il sospetto assalitore è stato arrestato. Al momento sono ignoti i motivi per cui ha aperto il fuoco in una scuola. Secondo media locali, la vittima sarebbe un 13enne. Sui social arrivano intanto le prime immagini dello studente armato all'interno dell'edificio.