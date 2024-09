Il mini asteroide saluta la Terra. L'asteroide 2024 RW 1, scoperto ufficialmente il 4 settembre 2024, come previsto è entrato nell'atmosfera alla velocità di 20,8 km al secondo in corrispondenza delle Filippine settentrionali. Il piccolo asteroide, che misura circa un metro, è stato avvistato in particolare dall'isola di Luzon.

RW 1 è stato scoperto dal Catalina Sky Survey, un progetto finanziato dalla Nasa. Inizialmente, è stato battezzato con la sigla CAQTDL2. Successivamente, il nome è stato cambiato in 2024 RW1. Secondo l'Agenzia spaziale europea, come riferisce la Cnn, gli asteroidi delle dimensioni di RW 1 sono destinati a incrociare l'orbita della terra ogni due settimane.





Le dimensioni estremamente ridotte rendono complicati gli avvistamenti prima che gli asteroidi si dissolvano nell'atmosfera. Secondo l'Esa, in totale - compreso RW 1 - sono solo 9 gli asteroidi avvistati prima dell'impatto.