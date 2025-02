Lo Stato islamico (Isis) ha rivolto un appello ai suoi miliziani affinché sferrino attentati in Germania e in Austria ''sul modello di quelli di Monaco e di Villach''. Lo riporta la Bild citando fonti della sicurezza a pochi giorni dalle elezioni tedesche. L'appello dell'Isis è stato rivolto attraverso la piattaforma in lingua tedesca 'Al Saif Media'.

Gli attacchi a cui si fa riferimento sono quelli di Monaco di Baviera, in Germania, dove una donna e la figlia di due anni sono state uccise dopo essere state travolte dall'auto guidata da un richiedente asilo afghano. E a quello di Villach, in Austria, dove un ragazzo di 14 anni è stato accoltellato sabato.