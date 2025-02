Un siriano di 23 anni ha accoltellato cinque persone nel centro di Villach, in Austria, vicino al confine italiano e sloveno, uccidendo un ragazzo di 14 anni. Lo ha reso noto il portale Heute, aggiungendo che l'autore dell'attacco avrebbe attaccato cinque passanti, tutti uomini, nei pressi di un ponte sul fiume Drava.

Secondo la polizia locale, a fermare l'assalto sarebbe stato un fattorino che, dopo aver assistito all'attacco dalla sua auto, ha colpito l'aggressore facendolo cadere a terra con delle ferite. Il portavoce della polizia Raine Dionisio ha dichiarato di non aver “mai vissuto nulla di simile” nei suoi molti anni di servizio. Dionisio non è stato in grado di confermare le ipotesi di un attacco terroristico.