Bufera sull'influencer americana Sam Jones che rapisce il cucciolo di vombato in Australia. Jones protagonista di un video che la vede sottrarre un cucciolo di vombato alla madre, evidentemente agitata. Le immagini hanno scatenato indignazione sui social e nelle istituzioni. Il premier Anthony Albanese ha ironicamente invitato la ragazza a provare a fare lo stesso con animali più pericolosi: "Prenda un cucciolo di coccodrillo dalla madre e vediamo come va a finire".

Nel filmato, girato in Australia e poi rimosso (inutilmente, visti i retweet), si vede Jones raccogliere il piccolo vombato sul bordo di una strada e correre verso la sua auto, mentre la madre del cucciolo la insegue disperata.

In sottofondo si sente un uomo - che sta riprendendo la scena - sghignazzare: "Guarda la madre, lo sta inseguendo!" Il ministro degli Interni Tony Burke ha rivelato alla Bbc che è in corso una revisione delle autorizzazioni per il visto della donna, mentre una petizione online che ne chiede l'espulsione immediata dal Paese ha già raccolto oltre 10.500 firme. "Dopo tutta questa attenzione, sarei sorpreso se provasse mai più a richiedere un visto per l'Australia", ha aggiunto Burke.

Sam Jones is a US hunting influencer who has gone viral for posting a tiktok of her taking a baby wombat away from its mother in the middle of the night as a joke...for a bit of fun.



