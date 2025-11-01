Il colosso cinese dell'e-commerce Shein è stato denunciato in Francia per la vendita di bambole gonfiabili a contenuto pedopornografico. A denunciare il gruppo cinese alla giustizia transalpina è stata l'Autorità per la Concorrenza e la Repressione delle Frodi (Dgccrf). Questo annuncio arriva mentre il colosso asiatico del fast fashion, sanzionato tre volte in Francia quest'anno per le sue pratiche, si appresta ad aprire mercoledì il suo primo negozio fisico nel cuore di Parigi. Le autorità francesi hanno scoperto "che il sito di e-commerce Shein vendeva bambole sessuali dall'aspetto infantile. La loro descrizione e categorizzazione sul sito lasciano pochi dubbi sulla natura pedopornografica del contenuto".

"In accordo con il procuratore è stata presentazione una segnalazione alla piattaforma, suggerendo al gruppo di attuare rapidamente le misure appropriate", ha dichiarato la Dgccrf.

Queste misure includono la rimozione delle pagine pertinenti dal sito web e dalla categoria di prodotto. Sul suo sito web, il quotidiano francese Le Parisien ha pubblicato la foto di una di queste bambole, raffigurante una bambina che tiene in mano un orsacchiotto, accompagnata da una descrizione esplicitamente sessuale. Le bambole sono alte 80 centimetri: "La pubblicità - scrive Le Parisien - è agghiacciante. Una bambola con le fattezze e il corpo di una bambina. Tra le sue braccia, un orsacchiotto di peluche. Accanto, questa sordida descrizione: 'bambola del sesso (...) giocattolo per la masturbazione maschile con corpo erotico e vagina e ano realistici'. Il tutto per 186,94 euro".

"Ci sono persino commenti di acquirenti. Immaginate un bambino che naviga sul sito alla ricerca di una bambola; per caso, potrebbe imbattersi in questi prodotti", ha sototlineato Alice Vilcot-Dutarte, portavoce della Dgccrf citata da Le Parisien. La Dgccrf ha anche rilevato l'assenza di "misure di filtraggio" che impediscano di fatto ai minori di accedere a contenuti che vendono bambole sessuali dall'aspetto adulto. "Queste segnalazioni riguardano il sito web e il marchio Shein, per i quali pratiche commerciali ingannevoli, false dichiarazioni e diverse altre violazioni di conformità sono già state ampiamente osservate e sanzionate", si legge nella nota diffusa. "La distribuzione, tramite una rete di comunicazione elettronica, di materiale pedopornografico è punibile con una pena detentiva fino a sette anni e una multa di 100.000 euro".

Shein è stata multata tre volte quest'anno in Francia, per un totale di 191 milioni di euro, per violazione delle normative sui cookie online, false promozioni, informazioni fuorvianti e mancata dichiarazione della presenza di microfibre di plastica nei suoi prodotti. Finora limitata alle vendite online l'azienda fondata in Cina nel 2012 e con sede a Singapore sta compiendo un passo strategico con la sua prima sede fisica a Parigi.

Le bambole in vendita sulla piattaforma sono poi state rimosse "immediatamente". Ad affermarlo all'Afp è il gruppo cinese dopo la denuncia.

"Il nostro team Marketplace Governance sta attualmente indagando su come queste inserzioni possano aver eluso i nostri meccanismi di monitoraggio e sta conducendo una revisione completa per identificare e rimuovere eventuali prodotti simili che potrebbero essere offerti in vendita da altri venditori terzi", ha aggiunto l'azienda in una dichiarazione scritta.