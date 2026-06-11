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Irlanda del Nord, nuovi scontri anti-immigrati: polizia usa cannoni ad acqua vicino Belfast

Secondo le autorità, la situazione si è fatta tesa quando gruppi di manifestanti hanno lanciato mattoni, bottiglie e altri oggetti contro gli agenti, incendiando anche alcuni cassonetti

Scontri a Belfast - (Afp)
Scontri a Belfast - (Afp)
11 giugno 2026 | 08.34
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Nuova notte di tensione in Irlanda del Nord, dove la polizia ha impiegato cannoni ad acqua per disperdere manifestanti a Glengormley, cittadina alle porte di Belfast, durante la seconda serata consecutiva di disordini scoppiati dopo l'aggressione con coltello che ha portato all'incriminazione di un rifugiato sudanese.

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Secondo le autorità, la situazione si è fatta tesa quando gruppi di manifestanti hanno lanciato mattoni, bottiglie e altri oggetti contro gli agenti, incendiando anche alcuni cassonetti. È stato quindi utilizzato un cannone ad acqua per disperdere la folla.

Il centro di Belfast è stato risparmiato dalle violenze, a differenza della notte precedente, quando erano scoppiate rivolte anti-immigrati. La vittima dell'aggressione, identificata come Stephen Ogilvie, ha perso un occhio. È ricoverato in ospedale in condizioni stabili, ha dichiarato la sua famiglia in un comunicato diffuso dalla polizia ieri sera, aggiungendo di essere "disgustata" dalle violenze scoppiate. Questi disordini anti-immigrati sono stati definiti "scioccanti" dal premier britannico Keir Starmer, e la polizia dell'Irlanda del Nord ha annunciato l'invio di ulteriori agenti. I rinforzi provenienti dal resto del Regno Unito dovrebbero arrivare oggi.

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