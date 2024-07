La famiglia del presidente degli Stati Uniti Joe Biden, riunita a Camp David, lo ha esortato a ''continuare a lottare'' e quindi a proseguire la campagna elettorale in vista delle elezioni di novembre. Come riporta la Nbc News, citando fonti ben informate, ''le persone che hanno maggiore influenza'' sul presidente si sono riunite nel Maryland. Il motivo era scattare un servizio fotografico di Joe Biden insieme a figli e nipoti, firmato da Annie Leibovitz. Il risultato è stato un appello della famiglia a "continuare a combattere" contro il candidato repubblicano Donald Trump.

"Biden deve fare un passo indietro", il sondaggio

Per la maggioranza degli americani Joe Biden deve ritirarsi prima delle elezioni di novembre 2024 secondo un sondaggio, commissionato dalla Cbs. Alla domanda 'Biden ha la salute mentale e cognitiva per servire come presidente?', il 72% degli elettori risponde no e solo il 27% dice sì. Per il 72% del campione complessivo, che include anche elettori repubblicani, Biden non dovrebbe presentarsi alle elezioni: a febbraio, il passo indietro era auspicato dal 63%. La situazione è critica, come evidenzia il dato relativo agli elettori democratici: per il 46% il presidente non dovrebbe correre, il 54% chiede a Biden di andare avanti. La spaccatura è netta.

Tra chi chiede il passo indietro, prevale una motivazione: l'età di Biden - 82 anni a novembre - è il cuore del problema per l'86% del campione complessivo. Il 71% è preoccupato per le decisioni che il presidente potrebbe prendere durante il mandato. Il 66% accende i riflettori anche sull'attività presidenziale svolta sinora da Biden, mentre il 59% aggiunge al fascicolo anche dubbi sulla capacità del presidente di portare avanti la campagna fino a novembre.

La difesa della moglie

La moglie del presidente Usa Jill Biden ieri, parlando con i giornalisti, lo ha difeso assicurando che, pur non essendo "giovane, sa rialzarsi". "Dopo il dibattito mi ha detto 'Sai, Jill, non so cosa sia successo, non mi sentivo bene'. Ed io ho risposto, 'guarda Joe, non permetteremo che 90 minuti definiscano i quattro anni in cui sei stato presidente'", ha continuato la first lady, provocando gli applausi dei presenti. "Quello che sa fare mio marito è dire la verità - ha continuato -, quando lui viene buttato giù, Joe si rialza ed è quello che sta facendo oggi".