"Per incoraggiare negoziati condotti dalla Chiesa Cattolica per liberazione di un numero importante di detenuti politici"

Joe Biden ritira Cuba dall'elenco dei Paesi che sostengono il terrorismo, una decisione presa, spiegano fonti della Casa Bianca, per "incoraggiare" i colloqui condotti sotto l'egida della Chiesa Cattolica per la liberazione di "un numero importante di detenuti politici".

"Gli Stati Uniti mantengono come obiettivo cruciale della loro politica la necessità di più libertà e democrazia, maggior rispetto dei diritti umani e un aumento delle imprese libere a Cuba", scrive il Consiglio di sicurezza nazionale in un memorandum, precisando che "per raggiungere questi obiettivi sarà necessario un impegno pratico con Cuba e i cubani" ulteriore, tenendo conto "dei recenti sviluppi a Cuba e del cambiamento del contesto regionale e globale". Si tratta di un "gesto di buona volontà" prima dell'insediamento di Donald Trump la prossima settimana, si precisa.