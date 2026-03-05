circle x black
BigMama rientrata in Italia, era bloccata da giorni a Dubai

La cantante era su uno dei sette voli arrivati oggi dagli Emirati Arabi Uniti

BigMama - Ipa
05 marzo 2026 | 19.17
Redazione Adnkronos
BigMama è rientrata da Dubai. Lo riferiscono fonti informate, secondo cui con uno dei 7 voli arrivati oggi in Italia dagli Emirati Arabi Uniti, è atterrata a Bergamo anche la cantante. BigMama era rimasta bloccata a Dubai, dove aveva fatto scalo di rientro dalle Maldive, dopo l'attacco di Stati Uniti e Israele contro l'Iran. Teheran ha reagito con lancio di missili e droni colpendo anche gli Emirati.

L’artista è una dei 1.770 italiani che hanno viaggiato oggi. Molti connazionali sono stati assistiti dal ministero degli Esteri che continua a lavorare con le linee aeree di Dubai e Abu Dhabi per permettere il decollo di altri voli.

Nei giorni scorsi, sui social, la cantante aveva raccontato la situazione a Dubai. "Sentiamo i missili sulla testa", aveva detto in lacrime. Per poi lanciare una richiesta di aiuto: "Stiamo vivendo un incubo. Siamo tantissimi italiani in questa situazione quindi dovete cercare di muovere tutte le forze possibili". "Noi continuiamo a sentire i missili sulla testa. - ha spiegato -. Io sono terrorizzata, siamo tante persone qui. Occhi su di noi, vogliamo tornare a casa. Non ho mai chiesto niente ma ho troppa paura". "Voglio solo tornare a casa", aveva concluso la cantante dopo aver spiegato che era "partita dall'aeroporto di Malè quando il nostro volo è stato dirottato nel deserto nei pressi di Dubai. Siamo stati portati in hotel e adesso ci dicono che dobbiamo restare qui facendo attenzione".

