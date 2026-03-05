circle x black
Iran, Trump: "Inaccettabile figlio Khamenei nuovo leader. Voglio essere coinvolto nella scelta"

Il presidente in un'intervista ad Axios: "Stanno sprecando il loro tempo. Il figlio di Khamenei è un peso piuma. Devo essere coinvolto nella nomina, come nel caso di Delcy in Venezuela"

Iran, Trump:
05 marzo 2026 | 17.40
Redazione Adnkronos
Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, vuole essere coinvolto personalmente nella scelta della nuova Guida Suprema dell'Iran, che prenderà il posto di Ali Khamenei, ucciso nella prima ondata di raid americani e israeliani. E' quanto ha sottolineato in un'intervista ad Axios. "Stanno sprecando il loro tempo. Il figlio di Khamenei è un peso piuma. Devo essere coinvolto nella nomina, come nel caso di Delcy (Rodriguez, ndr) in Venezuela", ha affermato Trump, confermando che Mojtaba Khamenei è il nome più accreditato per il ruolo di Guida Suprema.

Trump Iran Guida Suprema Khamenei
