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Il razzo di Blue Origin esplode durante il test sulla piattaforma di lancio, Bezos: "Personale al sicuro"

L'esplosione a Cape Canaveral. Il patron di Amazon: "Giornata molto difficile, ma ricostruiremo tutto ciò che è necessario e torneremo a volare. Ne vale la pena"

L'esplosione del razzo di Blue Origin - @NASASpaceflight /X
L'esplosione del razzo di Blue Origin - @NASASpaceflight /X
29 maggio 2026 | 07.03
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il razzo New Glenn della Blue Origin di Jeff Bezos è esploso nella serata di giovedì durante un test sulla piattaforma di lancio a Cape Canaveral, in Florida. Come ha spiegato la compagnia su X, "durante il test a caldo di oggi si è verificata un'anomalia. Tutto il personale è stato rintracciato. Forniremo aggiornamenti non appena avremo maggiori informazioni".

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Sull'esplosione è intervenuto anche Bezos: "Tutto il personale è stato rintracciato ed è al sicuro. È troppo presto per conoscerne la causa, ma stiamo già lavorando per individuarla. È stata una giornata molto difficile - ha scritto su X -, ma ricostruiremo tutto ciò che è necessario e torneremo a volare. Ne vale la pena".

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