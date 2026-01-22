circle x black
Cerca nel sito
 

Gaza, Londra non parteciperà alla firma per il Board of peace

Lo ha annunciato il ministro degli Esteri Yvette Cooper a causa delle "preoccupazioni circa la possibilità che il presidente Putin faccia parte di qualcosa che parla di pace". Media: "Hamas consegnerà mappe tunnel e sarà riconosciuto come partito politico"

Sfollati a Gaza - (Afp)
Sfollati a Gaza - (Afp)
22 gennaio 2026 | 10.50
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

La Gran Bretagna non prenderà parte alla cerimonia di firma del 'Board of Peace' per Gaza del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, in programma oggi a Davos. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri Yvette Cooper. Trump ospiterà a Davos la cerimonia per la costituzione del suo organismo per la risoluzione dei conflitti internazionali, la cui iscrizione permanente costa 1 miliardo di dollari.

"C'è un'enorme quantità di lavoro da fare, oggi non saremo tra i firmatari", ha detto Cooper alla Bbc dalla cittadina svizzera di montagna, nel mezzo delle preoccupazioni del Regno Unito riguardo all'inclusione del presidente russo Vladimir Putin, le cui forze stanno ancora combattendo in Ucraina dopo l'invasione del 2022. "Perché si tratta di un trattato legale che solleva questioni molto più ampie, e nutriamo anche preoccupazioni sul fatto che il presidente Putin faccia parte di qualcosa che parla di pace, quando non abbiamo ancora visto alcun segnale da parte di Putin che ci sarà un impegno per la pace in Ucraina", ha aggiunto.

Media: Hamas consegnerà mappe tunnel e sarà riconosciuto come partito politico

Hamas consegnerà le sue armi e le mappe dei tunnel a Gaza in cambio del riconoscimento come partito politico. Sarebbe questa l'intesa tra i movimento e l'amministrazione americana secondo una fonte palestinese. In base a questi accordi, ha dichiarato la fonte a Sky News in arabo, tutti i membri della leadership politica e militare di Hamas saranno autorizzati a lasciare Gaza se lo desiderano, e gli Stati Uniti si impegneranno affinché Israele non li attacchi in futuro. La fonte ha aggiunto che funzionari statunitensi lo hanno informato che Israele si oppone a questi accordi.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Hamas gaza news gaza oggi gaza trump Board of peace israele hamas gaza hamas hamas gaza board of peace gaza
Vedi anche
Valentino, commozione e fiori bianchi alla camera ardente - Videonews della nostra inviata
News to go
Mattarella ha incontrato le atlete e gli atleti paralimpici vincitori dei Mondiali
"Voglio l'Islanda", il lapsus di Trump a Davos. E la Groenlandia?
Valentino, l'omaggio di Giuli: "La sua grandezza resterà"
Groenlandia, Trump e Mercosur: Falcone spiega linea popolari tra sovranità, dialogo e commercio - Video
News to go
Superbonus, in partenza migliaia di lettere del fisco
Valentino, Maria Grazia Chiuri: "Era molto paterno, creava un senso di famiglia" - Video
News to go
Tempesta solare colpisce la Terra, cosa sta succedendo
Meloni chiude la missione asiatica, le videonews dal nostro inviato
News to go
Maltempo, allerta rossa in Sardegna e Sicilia per nubifragi
News to go
Cina 2025, surplus commerciale record di quasi 2 miliardi di dollari
Anguillara, carabinieri sul luogo del ritrovamento del cadavere - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza