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Donald Trump graziato, il bufalo superstar non verrà ucciso

Il bovino del Bangladesh è diventato una star social per la sua (presunta) somiglianza con il presidente degli Stati Uniti

Donald Trump e il suo sosia bovino
Donald Trump e il suo sosia bovino
28 maggio 2026 | 08.47
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Grazia per Donald Trump. O meglio, per il suo sosia bovino. Un bufalo albino in Bangladesh è diventato una star social per la sua (presunta) somiglianza con il presidente degli Stati Uniti. Merito, o colpa, di un fluente ciuffo biondo che ricorda la chioma del presidente americano.

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Il destino del bufalo sembrava segnato, con il sacrificio programmato per la festività islamica dell’Eid al-Adha.

Il ministro degli Interni del Bangladesh Salahuddin Ahmed ha ordinato il ritorno del bufalo alla sua fattoria, meta da settimane di un pellegrinaggio di turisti e curiosi.

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