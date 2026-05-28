Il bovino del Bangladesh è diventato una star social per la sua (presunta) somiglianza con il presidente degli Stati Uniti
Grazia per Donald Trump. O meglio, per il suo sosia bovino. Un bufalo albino in Bangladesh è diventato una star social per la sua (presunta) somiglianza con il presidente degli Stati Uniti. Merito, o colpa, di un fluente ciuffo biondo che ricorda la chioma del presidente americano.
Il destino del bufalo sembrava segnato, con il sacrificio programmato per la festività islamica dell’Eid al-Adha.
🐮 Donald Trump, the albino buffalo, will live to see another day.— The Juggernaut (@thejuggernaut) May 27, 2026
Bangladesh Home Minister Salahuddin Ahmed ordered the return of the now-famous buffalo with flowing blond locks to his Narayanganj farm, sparing him from being sacrificed for Eid al-Adha.
Donald the buffalo went… pic.twitter.com/DpKoeDRncB
Il ministro degli Interni del Bangladesh Salahuddin Ahmed ha ordinato il ritorno del bufalo alla sua fattoria, meta da settimane di un pellegrinaggio di turisti e curiosi.