Bulgaria e Romania entrano a pieno titolo nell'area di libera circolazione di Schengen. Il Consiglio Ue ha deciso di rimuovere i controlli sulle persone ai confini terrestri interni all'area dei due Paesi a partire dal primo gennaio 2025.

Per la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, Sofia e Bucarest sono ora finalmente e pienamente nell'area "a cui appartengono". Per Roberta Metsola, presidente del Parlamento Europeo, l'ingresso a pieno titolo in Schengen è "meritato. Congratulazioni alle persone di entrambi i Paesi che hanno lavorato duramente e a lungo per ottenerlo. Un'area Schengen più forte significa un'Europa più sicura e unita". Per la presidenza ungherese si tratta di "una grande vittoria per la Bulgaria, la Romania e per l'Europa intera".

I controlli alle frontiere aeree e marittime in Romania e Bulgaria sono cessati alla fine del marzo scorso, segnando l'ingresso dei due Paesi nell'area Schengen; oggi cade anche l'ultimo ostacolo, cioè i controlli alle frontiere di terra, dopo che l'Austria ha rimosso il veto.

Area Schengen

L'area di libera circolazione di Schengen comprende 25 Paesi Ue su 27 (non ne fanno parte Cipro e Irlanda) e i 4 Paesi dell'Efta (Norvegia, Islanda, Svizzera e Liechtenstein). Quattro microstati europei (Andorra, Principato di Monaco, San Marino e la Città del Vaticano) sono inclusi de facto nell'area.