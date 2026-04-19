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Bulgaria, exit poll: Radev vince le elezioni con 38% voti

Bulgaria Progressista supera il partito conservatore Gerb dell'ex premier Boyko Borissov crollato a circa il 16%

Rumen Radev - Afp
Rumen Radev - Afp
19 aprile 2026 | 20.01
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il giovanissimo partito dell'ex presidente Rumen Radev si è classificato al primo posto nelle elezioni tenutesi oggi, domenica 19 aprile, in Bulgaria, le ottave in cinque anni. Stando a due exit poll, Bulgaria Progressista si è assicurato circa il 38% dei voti, superando il partito conservatore Gerb dell'ex premier Boyko Borissov, crollato a circa il 16%, e la coalizione liberale Pp-Db, ferma a circa il 14%.

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Rumen Radev Bulgaria exit poll Bulgaria Progressista Bokyo Borissov Gerb Pp Db
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