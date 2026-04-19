Il giovanissimo partito dell'ex presidente Rumen Radev si è classificato al primo posto nelle elezioni tenutesi oggi, domenica 19 aprile, in Bulgaria, le ottave in cinque anni. Stando a due exit poll, Bulgaria Progressista si è assicurato circa il 38% dei voti, superando il partito conservatore Gerb dell'ex premier Boyko Borissov, crollato a circa il 16%, e la coalizione liberale Pp-Db, ferma a circa il 14%.

Leggi anche Bulgaria al voto oggi, Ue teme ascesa del controverso ex presidente Radev