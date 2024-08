Macabra scoperta all'aeroporto internazionale di O'Hare di Chicago. "Abbiamo trovato il cadavere di una donna incastrato nel nastro trasportatore dei bagagli" racconta alla Cnn il portavoce locale dei vigili del fuoco Larry Langford. La polizia ha detto che la donna aveva 57 anni, ma non ha divulgato il suo nome.

"Di sicuro si sa che non era una dipendente dello scalo come ha dichiarato l'amministrazione per la sicurezza e la salute sul lavoro, non sappiamo però come vi sia entrata visto che il deposito non era accessibile al pubblico" spiega Langford. La polizia ha reso noto, inoltre, che "i filmati di sorveglianza mostrano la donna che entra nella sala bagagli alle 2.27 della mattina, ma si vede solo camminare e dal video non si capisce cosa possa esserle successo".